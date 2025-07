Ocon (Haas): Monaco-Hoffnung und besondere Rückkehr

Kalt und nass am Wochenende in Spa – in Budapest dürfte es heiß und nass werden

Für Haas-Pilot Esteban Ocon steht an diesem Formel-1-Wochenende eine besondere Rückkehr bevor. Mit dem Hungaroring verbinden ihn spezielle Emotionen. Sein Chef hofft, in Ungarn den Monaco-Vorteil ausspielen zu können.

Für Haas-Pilot Esteban Ocon wird der Hungaroring, wo die Formel 1 am Wochenende fährt, wohl immer ein besonderer Kurs sein. Ocon: «Für mich ist es immer etwas ganz Besonderes, nach Budapest zurückzukehren. Dort habe ich meinen ersten Formel-1-Grand-Prix gewonnen, und wenn ich in diese Stadt und auf diese Strecke zurückkehre, kommen immer viele schöne Erinnerungen zurück.» 2021 gewann Ocon spektakulär den damals komplett chaotischen Ungarn-GP. Fans erinnern sich: Regen, Bottas‘ Billard-Crash, Hamiltons Solostart und eine anschließende Vettel-Disqualifikation. Und eben Ocons erster und bislang einziger F1-Sieg.

Ocon fuhr damals noch für Alpine, meisterte das Chaos mit Erfolg. Nun die Rückkehr mit seinem neuen Team Haas. Ocon: «Für uns als Team wird es wichtig sein, den Schwung aus Spa mitzunehmen, wo wir vor allem im Sprint-Qualifying und im Sprint ein gutes Tempo gezeigt haben.» Da wurde Ocon Fünfter, sein Teamkollege Bearman Siebter.

Ocon: «Der Hungaroring war schon immer eine meiner Lieblingsstrecken im Kalender. Überholmanöver können hier schwierig sein, daher kommt es umso mehr darauf an, unsere Qualifying-Leistung zu maximieren. Wir werden uns bestmöglich vorbereiten, um am Samstag und Sonntag ein gutes Ergebnis zu erzielen und mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen.»

Auch Rookie Oliver Bearman kennt die Strecke aus der Formel 1: 2024 fuhr er hier eine Trainingssession. Bearman: «Es ist eine sehr coole Strecke, die mit ihren vielen Kurven auf so kurzer Distanz sehr an einen Straßenkurs erinnert. Für uns Fahrer ist das immer ein Highlight. Es wird auf jeden Fall heiß werden, darauf freue ich mich nach Spa.» In Spa war es kühl und regnerisch – in Budapest dürfte es allerdings auch regnerisch werden. Allerdings dann immerhin warm!

Teamchef Ayao Komatsu fühlt sich bei der Strecke an Monaco erinnert: «Budapest ist eine Strecke mit extrem hohem Abtrieb, auf der es sehr schwer ist zu überholen, ähnlich wie in Monaco. Dort waren wir konkurrenzfähig und haben mit Esteban Punkte geholt. Seitdem haben wir das Auto verbessert. Das betrifft vor allem die hohen Geschwindigkeiten, aber jede Verbesserung hilft, sodass wir mit den Upgrades aus Silverstone jetzt eine sehr gute Basis haben.» Was damals schon gut funktioniert hat, könnte also jetzt noch besser klappen! Komatsu: «Wenn wir alles richtig machen, das Auto richtig abstimmen und der Fahrer eine gute Leistung bringt, bin ich überzeugt, dass wir konkurrenzfähig sein werden.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20