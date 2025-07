Klien zu Norris/Piastri: Werden sich nichts schenken

ServusTV-Experte und Ex-Pilot Christian Klien bewertet die Performance von McLaren-Pilot Oscar Piastri vorige Woche beim F1-Rennen in Spa – und er prognostiziert ein Duell auf Augenhöhe mit Lando Norris in Ungarn.

Beim 40. WM-Lauf auf dem Hungaroring bei Budapest am Wochenende wird es wohl wieder heißen: McLaren oder McLaren – gewinnt WM-Leader Oscar Piastri (wie zuletzt in Spa)? Oder doch Verfolger Lando Norris (wie zuletzt in Silverstone)? Beide Piloten stehen bei jeweils acht Siegen. Das letzte Duell in Belgien konnte Piastri nach dem Start für sich entscheiden, indem er an Pole-Setter Norris vorbeizog.

ServusTV-Experte Christian Klien urteilt: «Piastri hat wieder gezeigt, dass er der abgebrühtere der beiden McLaren-Piloten ist. Er hatte damit auch den Vorrang beim Boxenstopp und konnte schneller auf die Trockenreifen wechseln. Danach war es eigentlich gelaufen.»

Diese Woche auf dem Hungaroring geht es in die letzte Runde vor der Sommerpause. Ex-Pilot Klien (49 GPs) über den Kurs nahe der ungarischen Hauptstadt: «Man kann die Strecke ein wenig mit Monaco vergleichen. Du hast nur eine lange Gerade, auf der es die Möglichkeit zum Überholen gibt, danach wird’s langsam und technisch. Das Qualifying ist die halbe Miete.»

Voriges Jahr fuhr Piastri auf dem Hungaroring zu seinem ersten von inzwischen acht Formel-1-Siegen. Klien merkt aber an: «Auch Norris fühlt sich auf dieser Strecke sehr wohl und ist in Ungarn immer schnell. Die beiden sind mehr oder weniger immer auf Augenhöhe, sie werden sich nichts schenken.»

In den vergangenen drei Rennen beendeten die beiden McLaren die Rennen jeweils an den Positionen 1 und 2. Viel deutet darauf hin, dass auch auf dem Hungaroring der Kampf um den Sieg zwischen den beiden Papaya-Kollegen ausgefochten wird.

Großer Preis von Ungarn im TV:

Freitag, 1. August:

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Belgien

07.30 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Ungarn 2024

09.30 Sky Sport F1 – Best Onboards: Ayrton Senna

10.50 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 9. Episode

12.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Belgien

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.30 Beginn 1. Freies Training

15.40 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 9. Episode

16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: G. Berger / Deutschland 1994

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

16.45 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

17.00 Beginn 2. Freies Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training



Samstag, 2. August:

09.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

09.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: D. Coulthard / Frankreich 2000

09.40 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die Spannungen nehmen zu

11.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Verschoor erhöht den Druck

11.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Ein sehr britisches Wochenende

11.30 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 9. Episode

11.45 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

12.15 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training

12.30 Beginn 3. Freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

15.30 ServusTV – Qualifying Vorbericht

15.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

16.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

19.30 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying



Sonntag, 3. August:

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

08.00 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance - James Hunt

09.30 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

11.15 Sky Sport F1 – Best Onboards: Michael Schumacher

12.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

13.00 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

13.15 ServusTV – Vorbericht Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Beginn Großer Preis von Ungarn (70 Runden, bei uns im Live-Ticker)

15.30 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

16.40 ServusTV – Rennen Analyse

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.50 ORF1 – F1 Motorhome

18.45 ORF1 – Highlights aus Budapest

19.30 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

03.35 ORF 1 – Wiederholung Rennen