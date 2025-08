Ungarn-GP im Live-Ticker: McLaren-Duo gegen Leclerc

​Nach dem überraschenden Abschlusstraining auf dem Hungaroring steht zum 40. Mal der Grosse Preis von Ungarn auf dem Programm. Nicht ausgeschlossen, dass die Bahn feucht wird. Wir informieren im Live-Ticker.

Alles ist angerichtet für ein würdiges Motorsportfest zum 40. Grand Prix von Ungarn. Denn sogar die lokalen Meteorologen sind sich nicht ganz einig darüber, wie das Wetter heute die Action beeinträchtigen wird.

Die meisten Wettermodelle gehen davon aus, dass es kurz vor dem Traditions-GP oder im WM-Lauf erneut regnen wird, so wie schon in der Nacht zum Renntag. Und dann – das haben zahlreiche Knaller-Rennen hier gezeigt – ist alles möglich.

Wie sich die Action auf dem kniffligen Hungaroring entwickelt, darüber informieren wir Sie in unserem beliebten Live-Ticker, heute ab ca. 14.00 Uhr.

Natürlich haben wir hier für Sie auch das ganze Programm vom 3. August rausgesucht sowie die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen.







Qualifying, Ungarn

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,372 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,398

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,413

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,425

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,481

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,498

07. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:15,725

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,728

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:15,821

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:15,915

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,694

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,702

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:15,781

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:16,159

15. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,386

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:15,899

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,966

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,023

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,081

20. Alex Albon (T), Williams, 1:16,223









Zeitplan Grosser Preis von Ungarn

Sonntag, 3. August

08.50–09.40: Hauptrennen Formel 3 (24 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

10.20–11.25: Hauptrennen Formel 2 (37 Runden oder 60 Minuten + 1 Runde)

12.05–12.40: Rennen Porsche Supercup (16 Runden oder 30 Minuten + 1 Runde)

12.55–13.35: Global Partner Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.55–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Ungarn (70 Runden oder 120 Minuten)





Grosser Preis von Ungarn im TV

Sonntag, 3. August

09.30 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

11.15 Sky Sport F1 – Best Onboards: Michael Schumacher

12.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

13.00 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

13.15 ServusTV – Vorbericht Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Beginn Grosser Preis von Ungarn (70 Runden, bei uns im Live-Ticker)

15.30 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

16.40 ServusTV – Rennen Analyse

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.50 ORF 1 – F1 Motorhome

18.45 ORF 1 – Highlights aus Budapest

19.30 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

03.35 ORF 1 – Wiederholung Rennen









WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20