Helmut Marko: «Kann ein turbulentes Rennen werden»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sprach nach dem Qualifying auf dem Hungaroring über die Probleme, mit denen Max Verstappen und Yuki Tsunoda zu kämpfen hatten. Und er verriet, was er im Rennen erwartet.

Das Red Bull Racing Team liess in Ungarn nichts unversucht, um das Fahrverhalten der Autos von Max Verstappen und Yuki Tsunoda in den freien Trainings zu verbessern. Beide Fahrer beklagten sich über den fehlenden Grip – und zwar sowohl auf der Vorder- als auch auf der Hinterachse. Der erhoffte Fortschritt stellte sich aber nicht ein.

Und entsprechend bescheiden fiel das Qualifying-Ergebnis aus. Der vierfache Champion schaffte es ins Top-10-Segment und drehte da die achtschnellste Runde. Sein Teamkollege aus Japan gehörte bereits zur ersten Verlierer-Gruppe und musste mit dem 16. Platz Vorlieb nehmen. Den Q2-Einzug verpasste er um 24 Tausendstel.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko erklärte: «Wir haben es nicht geschafft, das Auto ins richtige Arbeitsfenster zu bringen. Die Reifen waren funktionierten nicht wie gewünscht und wir haben alles versucht. Aber nichts scheint zu funktionieren.»

Bereits im ersten Qualifying-Segment habe man sich schwer getan, betonte der Grazer. «Und es war schon ein super Job von Max, es überhaupt ins Q3 zu schaffen.» Bei den Kollegen von «ServusTV» sagte er: «Erstaunlicherweise waren wir mit den gebrauchten Reifen schneller als mit den neuen. Das zeigt ja, dass da irgendwas nicht stimmt.»

Und zu den Chancen, im Rennen auf dem überholfeindlichen Kurs nach vorne zu kommen, sagte Marko: «Ich weiss nicht, was das Wetter machen wird. Vielleicht kommt etwas Regen, es könnte also ein turbulentes Rennen werden. Verändern dürfen wir jetzt nichts mehr, ausser die Flügeleinstellung. Also sehr optimistisch bin ich da nicht. Aber dieser Kurs ist immer für Überraschungen gut. Es hat immer sehr intensive Kämpfe gegeben. Also schauen wir mal, wie sich das entwickelt.»

Qualifying, Ungarn

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,372 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,398

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,413

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,425

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,481

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,498

07. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:15,725

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,728

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:15,821

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:15,915

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,694

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,702

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:15,781

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:16,159

15. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,386

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:15,899

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,966

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,023

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,081

20. Alex Albon (T), Williams, 1:16,223