Live-Ticker Ungarn-Quali: Leclerc schlägt McLaren!

Charles Leclerc überraschte in Ungarn mit der Pole-Runde die Beobachter und die Konkurrenz gleichermassen

Das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri gab in den drei freien Trainings auf dem Hungaroring das Tempo vor. Im Qualifying hatte am Ende aber Ferrari-Star Charles Leclerc die Nase vorn.

Das McLaren-Duo durfte sich die grössten Hoffnungen auf die letzte Pole vor der Formel-1-Sommerpause machen. Denn auf dem Ungarn-Rundkurs vor den Toren der Metropole Budapest waren Lando Norris und Oscar Piastri vor dem Abschlusstraining in einer eigenen Klasse unterwegs.

Am Trainingsfreitag dominierte der Brite, der zwei der letzten drei Grands Prix für sich entschieden hat. Doch im heutigen dritten und letzten freien Training hatte Piastri die Nase vorn. Der Australier feierte auf dem Hungaroring vor einem Jahr seinen ersten GP-Sieg. Die Pole hatte damals aber sein Teamkollege erobert.

Erster Verfolger der Papaya-Teamkollegen war in allen drei Sessions Charles Leclerc. Der Monegasse aus dem Ferrari-Team hat in seinen acht bisherigen GP-Einsätzen in Ungarn noch keinen Sieg erobern können. Der 27-Jährige stand auch kein einziges Mal auf dem Ungarn-Podest.

Dennoch konnte er sich am Ende über die Pole freuen. Wie ihm das gelang und wo Red Bull Racing-Titelverteidiger Max Verstappen nach seinem verhaltenen Start ins 14. Rennwochenende landete, gibt’s hier im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com nachzulesen.