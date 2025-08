Max Verstappen (9.): Kein Sieg mehr in diesem Jahr? 02.08.2025 - 18:46 Von Vanessa Georgoulas

© Red Bull Content Pool Max Verstappen

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sprach nach dem Qualifying in Ungarn Klartext. Der Red Bull Racing-Star, der sich mit der achtschnellsten Runde begnügen musste, zweifelte seine Siegchancen in diesem Jahr an.