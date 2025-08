Ohrfeige für Hamilton (Ferrari): Fahrer auswechseln!

​Charles Leclerc steht in Ungarn mit Ferrari auf der Pole-Position, Lewis Hamilton ist hingegen in Q2 ausgeschieden und nur 12. Lewis: «Team gut, Auto gut, vielleicht sollten wir den Fahrer auswechseln!»

Das ist eine schallende Ohrfeige für jenen Mann, der auf dem Hungaroring schon acht Mal gewinnen konnte: Lewis Hamilton hatte nach dem zweiten Quali-Segment Feierabend, während ausgerechnet sein Ferrari-Stallgefährte Charles Leclerc anschliessend zur Pole-Position zischte!

Hamilton knurrte in die Mikrofone: «Team gut, Auto gut, vielleicht sollten wir den Fahrer auswechseln!»

Natürlich wird das nicht passieren, aber die Top-Ten zu verpassen, während der Stallgefährte den besten Startplatz erobert, das ist eine ganz, ganz bittere Pille für den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer.

Lewis Hamilton stöhnte nach seinem Ausfall am Funk: «Jedes Mal, jedes Mal …» Dann stapfte er, mit aufgesetztem Helm, in den Ferrari-Transporter. Dabei verbarg er mit den Rennhandschuhen das Visier – ob die Menschen seine Tränen nicht sehen sollten?



Auf die Frage, was er mit «jedes Mal» gemeint habe, sagte der erfolgreichste Formel-1-Fahrer: «Damit habe ich mich selber gemeint.»



Nächste Frage: Was kann Hamilton tun, um aus dem Ferrari mehr herauszuholen? «Darauf habe ich im Moment keine Antwort.»



Braucht Lewis vielleicht ein stabileres Heck? «Ich weiss es nicht, ich weiss es wirklich nicht. Ich habe für euch keine Antworten.»







Qualifying, Ungarn

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,372 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,398

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,413

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,425

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,481

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,498

07. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:15,725

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,728

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:15,821

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:15,915

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,694

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,702

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:15,781

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:16,159

15. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,386

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:15,899

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,966

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,023

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,081

20. Alex Albon (T), Williams, 1:16,223