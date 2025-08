Lewis Hamilton/Ferrari verzweifelt: «Ich bin nutzlos»

​Erneut eine Klatsche für Ferrari-Superstar Lewis Hamilton: nur 12. Startplatz in Ungarn, während sein Stallgefährte Charles Leclerc auf der Pole-Position steht. Hamilton über sich selber: «Ich bin nutzlos.»

Wie konnte das nur passieren? Wie kann Charles Leclerc für den Grossen Preis von Ungarn die Pole-Position erringen und Lewis Hamilton gleichzeitig nur Startplatz 12 herausholen?

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur auf Erklärungssuche: «Wir wissen, wie wichtig die Aufwärmrunde ist mit diesen Reifen. Wenn du in Kurve 1 schon zu viel willst, dann läufst du Gefahr, dass die Walzen am Ende der Runde zum Rutschen neigen.»

«Natürlich sieht das alles nicht gut aus, aber Fakt ist: Der Abstand zwischen Charles und Lewis in Q2 war gering, aber es hat eben nicht gereicht, um den Sprung in die Top-Ten zu schaffen. Lewis ist frustriert, das ist offensichtlich.»

Und ob. Denn Lewis Hamilton geht mit sich selber knallhart ins Gericht: «Wenn der Fahrer eines Teams auf der Pole steht und der andere auf Rang 12, dann liegt es am Fahrer. Ich bin nutzlos.»



«Das ist ein überaus enttäuschender Tag, zumal nur ganz wenig gefehlt hat für den Einzug in Q3. Ich freue mich über den Erfolg von Charles, das zeigt, dass wir als Team auf dem richtigen Weg sind. Was mich angeht, so habe ich noch sehr viel Arbeit vor mir.»



Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher weiss: «Diese Pole von Charles zusammen mit der Leistung von Hamilton, das kommt für Lewis zum dümmsten Moment. Denn nun wird das Team noch eher dazu tendieren, auf Leclerc zu hören.»



«Am Anfang des Jahres habe ich gesagt: Hamilton wird Zeit brauchen, um sich bei Ferrari einzuleben. Und genau das sehen wir jetzt. Aber ganz ehrlich, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass er sich so schwertut.»



«Ich drück die Daumen, dass er bald die Kurve kriegt. Denn abgesehen vom Highlight des Sprint-Siegs in China gibt es nicht viel Positives, und das finde ich ein wenig traurig.»





Qualifying, Ungarn

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,372 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,398

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,413

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,425

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,481

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,498

07. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:15,725

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,728

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:15,821

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:15,915

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,694

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,702

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:15,781

14. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:16,159

15. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,386

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:15,899

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,966

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,023

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,081

20. Alex Albon (T), Williams, 1:16,223