Live-Ticker Ungarn-GP: McLaren jagt Leclerc (Ferrari)

​Live-Ticker zum Ungarn-GP, Hungaroring: Nach der verblüffenden Pole-Position von Charles Leclerc (Ferrari) ist die grosse Frage: Wie lange kann der Monegasse die McLaren von Piastri und Norris hinter sich halten?

Der Monegasse Charles Leclerc hat in einer an Überraschungen reichen Quali die beiden McLaren von Oscar Piastri und Lando Norris hinter sich gelassen. Aber der Ferrari-Pilot macht sich nichts vor.

Charles vor dem Start: «Auf dem Papier ist McLaren stärker, aber wir hatten am Freitag solide Dauerläufe, und keiner weiss, welche Kapriolen das Wetter machen wird. Ich werde meine Haut so teuer verkaufen wie es geht.»

Einhellige Meinung im Fahrerlager: Erleben wir einen Grand Prix ohne Wetterkapriolen oder Massenkollision, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis Leclerc die McLaren ziehen lassen muss.

Verfolgen Sie hier in unserem Live-Ticker, wie die McLaren-Fahrer Piastri und Norris den Ferrari-Piloten jagen, was die Champions Fernando Alonso (5.), Max Verstappen (8.) und Lewis Hamilton (12.) reissen, und ob Sauber/Audi erneut in die Top-Ten fährt.