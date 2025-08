Sauber-Teamchef Wheatley: «Atmosphäre ist großartig»

Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley exklusiv zu SPEEDWEEK.com über den jüngsten Aufschwung von Sauber, den Ausblick auf den Audi-Einstieg und einen packenden Saisonendspurt nach der Sommerpause.

Sauber ist in den letzten sechs Rennen DAS aufstrebende Team gewesen. Sechsmal in Serie in den Punkten, der Trend geht klar nach oben. Teamchef Jonathan Wheatley sagte exklusiv zu SPEEDWEEK.com über die Stimmung im Team und in der Zentrale in der Schweiz: «Die Atmosphäre in Hinwil ist großartig. Als ich im April dazukam, war die Stimmung bereits gut, was eindeutig auf die Arbeit zurückzuführen war, die Mattia und das Team im Werk zu Beginn dieses Transformationsprojekts geleistet hatten.» Gemeint ist der operative und technische Direktor Mattia Binotto. Im April trat Wheatley seine Position als Teamchef beim Schweizer Rennstall an.

Wheatley über die Arbeitsatmosphäre: «Es herrschte Eifer und der Wunsch, mehr über den unseren Boliden, den C45, zu erfahren und herauszufinden, wo wir Leistung herausholen können. Und ich denke, das sieht man derzeit auf der Strecke.»

Der Brite, der von Red Bull Racing kam: «Man sieht außerdem ein eingespieltes, motiviertes Team, das die Leistung eines Autos verbessert, und ein Rennteam, das mit so vielen neuen Leuten wirklich gut zusammenarbeitet.» Das spiegelt sich im zweiten Saisondrittel auch endlich in den Ergebnissen wider: In den letzten sechs Rennen kam Sauber immer in die Punkteränge, legte seit dem Spanien-GP in Barcelona eine richtig positive Entwicklung hin und ließ die Punkte-Flaute von sieben GPs davor hinter sich.

Nächstes Jahr wird aus Sauber dann das Audi-Formel-1-Team mit Motoren aus deutscher Herstellung (aktuell fährt Sauber mit Ferrari-Antrieb). Wheatley: «Wir haben noch einen langen Weg vor uns auf unserem Weg zum Audi-F1-Projekt. Ich hoffe, dass alles, was wir in der Schweiz tun, als Inspiration dient. Ich weiß, dass dies bei Audi Formula Racing der Fall ist. Ich bin sehr gespannt auf das Projekt und den ersten Audi-Formel-1-Wagen.» Den neuen Titelsponsor, das Fintech-Unternehmen Revolut, hatte Audi vor dem Ungarn-GP vorgestellt.

Rookie Gabriel Bortoleto wurde in Ungarn Sechster, holte damit acht Punkte fürs Team. Sauber geht damit als Siebter, nur einen Punkt hinter Aston Martin auf Platz 6, in die Sommerpause. Wheatley verrät aber: «Viel Zeit zum Feiern blieb aber nicht. Viele fahren direkt in den Urlaub, und ehrlich gesagt haben sie sich das auch verdient. Wir haben einige sehr müde Leute im Team nach dieser langen ersten Saisonhälfte. Wir müssen neue Energie tanken, denn das Ende der Saison wird hart und wir müssen dafür bereit sein.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20