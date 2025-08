Fernando Alonso (5.): «Haben wir wirklich gebraucht»

Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso zeigte sich nach dem Formel-1-GP in Ungarn erleichtert: Endlich ein Top-Ergebnis, endlich fühlte sich mal alles richtig an. Was das für die zweite Saisonhälfte bedeutet.

Von Platz 17 auf Platz 5 – Fernando Alonso (Aston Martin) konnte sich nach einem schwierigen Wochenende in Belgien nun in Ungarn endlich mal wieder so richtig freuen! Der Spanier fuhr das beste Ergebnis seines Teams in der laufenden Saison ein – und zeigte sich nach dem Rennen auf dem Hungaroring sichtlich erleichtert.

Alonso: «Mehr hätten wir uns nicht wünschen können. Ich bin definitiv sehr glücklich. Platz 5 ist unser bestes Ergebnis des Jahres und es ist auch insgesamt unser bestes Ergebnis als Team. 16 Punkte vor der Sommerpause fühlen sich super an.» Damit (Kollege Stroll wurde 7.) zog Aston Martin sogar um einen Punkt an Sauber in der Team-WM vorbei, sprang auf Rang 6.

Alonso schwärmte: «Es war eines dieser Wochenenden, in denen sich seit dem ersten Training alles richtig angefühlt hat. Ein gutes Qualifying, ein gutes Rennen, eine gute Ausführung und ein gutes Reifenmanagement. Um mehr hätten wir nicht bitten können.»

So lief es für Alonso in dieser Saison bei weitem nicht immer. In den ersten acht Rennen holte er keine Punkte, fiel sogar in drei davon aus. Mit Ausnahme des Spa-GP, wo er 17. wurde, gab es seit seinem Heimrennen in Barcelona aber konstant Punkte – und jetzt in Ungarn mit Platz 5 die meisten. Das gute Ergebnis vor der Sommerpause macht Alonso Hoffnungen auf die zweite Saisonhälfte: «Es stimmt mich definitiv optimistischer. Wir haben dieses Ergebnis wirklich gebraucht.»

Vor allem mit Blick auf die Vorwoche sind Platz 5 und 7 ein richtig starkes Ergebnis: «In Spa letzte Woche waren wir ganz unten und jetzt sind wir so weit oben. Wir müssen verstehen, was wir am Auto verändert haben. Und das müssen wir dann versuchen, bei den nächsten Rennen anzuwenden.» Aston Martin hatte in Ungarn einen anderen Unterboden und einen neuen Frontflügel dabei. Aber auch die andere (und für den Boliden offenbar in Ungarn schmeichelhaftere) Streckencharakteristik dürfte eine Rolle gespielt haben.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20