McLaren-Chef Stella: «Es wird immer knapp sein»

Die beiden McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri und Lando Norris machten beim F1-GP in Ungarn auf den letzten Runden den Sieg unter sich aus und sorgten bis zum Schluss für Hochspannung. Wie es Teamchef Stella dabei ging.

Jubel-Tage bei McLaren! Das englische Team fuhr am Sonntag in Budapest zum 200. Sieg in der Geschichte des Rennstalls. Die WM-Führung hat das Papaya-Team damit in jeder Hinsicht ausgebaut: In der Konstrukteurs-WM liegt McLaren mit 559 Punkten bei mehr als doppelt so vielen Zählern wie Verfolger Ferrari (260). In der Fahrer-WM führt Oscar Piastri vor Lando Norris.

Doch der Weg zum Doppel-Sieg (Norris vor Piastri) in Ungarn war gar nicht mal so leicht. Erst mal mussten beide Piloten an Pole-Setter Charles Leclerc vorbei – und sich dann nicht gegenseitig ausschalten. Bis zur letzten Kurve duellierten sich die beiden Fahrer, wurden mehrmals am Funk zur Vorsicht gemahnt. Es blieb fair, alles ging glatt – nach der Zieleinfahrt dürfte sich bei McLaren in der Garage aber doch der eine oder andere eine Schweißperle von der Stirn gewischt haben.

Teamchef Andrea Stella relativierte nach dem Rennen ein wenig, gab aber zu: «Wenn man zwei großartige Fahrer wie Lando und Oscar hat, die um den Sieg und die WM kämpfen, wird es immer knapp sein. Es war gleichzeitig ein faires Rennen, es entsprach definitiv unseren Prinzipien.» Also: Sie dürfen frei fahren, sich duellieren, es gibt keine Stallorder – aber die beiden Teamkollegen dürfen nicht crashen.

Stella: «Wir hatten eine kleine Berührung mit Oscar, aber gleichzeitig hat Lando etwas Platz gelassen, weil er wusste, dass Oscar mit den Bremsen am Limit gewesen wäre. Wir sind sehr stolz darauf, wie Lando und Oscar fahren. Ich denke, das ist eine großartige Art, den Formel-1-Rennsport zu ehren, das sind die Werte von McLaren.»

Und der italienische Ingenieur setzte nach: «Hoffentlich wird es eine Entscheidung zwischen den beiden McLaren-Fahrern, auch wenn wir heute gesehen haben, dass Ferrari zwei Drittel des Rennens um den Sieg mitgefahren ist. Ich denke, wir haben einen sehr unterhaltsamen und interessanten Endspurt vor uns.»

Vor dem Endspurt ist jetzt aber erst mal Sommerpause. Drei Wochen ruht die Formel 1, zwei davon im sogenannten Shutdown. Ende August geht es dann in Zandvoort mit dem GP der Niederlande weiter.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20