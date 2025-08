Blamage Lewis Hamilton (Ferrari): Rücktritt möglich?

​Ferrari-Star Lewis Hamilton erlebte auf dem Hungaroring ein GP-Wochenende zum Vergessen: 12. Startplatz, 12. Rang im Rennen. Er spricht davon, dass man ihn auswechseln sollte. Wie ernst ist das zu nehmen?

Es sind erschreckende Sätze, die Lewis Hamilton in Ungarn gesagt hat: «Ich bin nutzlos.» – «Ferrari sollte mich auswechseln, das ist mein Ernst.» – «Wenn ein Fahrer auf Pole steht und der andere auf Rang 12, dann liegt es am Piloten.»

Nun herrscht einige Aufregung nicht nur in Grossbritannien. Schwarzmaler glauben, dass der erfolgreichste Formel-1-Fahrern seinen Ferrari-Vertrag nicht erfüllen wird. Die einen faseln sogar davon, dass Hamilton in der Sommerpause den Bettel hinwirft, weitere halten es für möglich, dass Lewis Ende 2025 aufhört.

Alle davon unterschätzen die Arbeitsmoral von Lewis Hamilton. Gewiss, er ist enttäuscht davon, wie seine Saison verläuft, aber bei Widerständen aufgeben, das gehört nicht zum Rüstzeug eines solchen Ausnahme-Sportlers.

Wir wissen nicht, was im Kopf von Hamilton derzeit vorgeht. Wir wissen allerdings, wie er wirkt, und das ist auch dem britischen Körpersprache-Experten Darren Stanton aufgefallen, der auf dem Portal OLBG einschätzt, was der Ferrari-Fahrer ohne Worte vermittelt.



Stanton hat sich die TV-Interviews von Lewis Hamilton in Ungarn angesehen und schätzt die Lage so ein: «In all den Jahren, in denen ich Lewis Hamilton beobachtet habe, habe ich ihn noch nie so unglücklich und emotional erlebt.»



«In seinem Gesicht spiegelte sich eine Mischung aus Wut und Frustration wider. Ich glaube, dass er mit seiner Körpersprache auf etwas hingewiesen hat, das in der Hitze des Gefechts passiert ist.»



«Ob diese Wut nun gegen sich selbst gerichtet ist, weil er angedeutet hat, dass hinter den Kulissen viel mehr vor sich geht, vielleicht in Sachen Politik innerhalb von Ferrari, oder ob er persönliche Probleme hat – ich glaube wirklich nicht, dass er aufhören wird.»



«Aus nonverbaler Sicht ist Hamilton derzeit ein zutiefst verstörter Mann. Er hat seinen Kopf gesenkt und zur Seite geneigt. Normalerweise ist er ein sehr guter Kommunikator und spricht gerne mit den Medien, aber wenn jemand seinen Kopf senkt und zur Seite neigt, ist das in der Regel ein Zeichen von Scham.»



«Ausserdem war sein Blickkontakt sehr schlecht. Er benutzte die Krempe oder den Schirm seiner Kappe, um sein Gesicht zu verdecken, weil seine Augen zu viel verraten würden.»



«Als wir sein Gesicht sahen, war es sehr stoisch, fast emotionslos. Wir konnten keine der üblichen Emotionen erkennen, aber es gab auch Wut, da seine Augenbrauen zusammengezogen und seine Lippen gespitzt waren.»



«Hamilton ist Perfektionist. Momentan läuft etwas nicht richtig für ihn, und er kann sich keinen Reim darauf machen. Deshalb hat er gesagt, dass er sich auf die Sommerpause freut, um vielleicht herauszufinden, was los ist.»



«Ich glaube, dass wir ihn nach der Sommerpause wiedersehen werden. Das ist kein Typ, der aufgibt. Er braucht wahrscheinlich nur eine Pause. Selbst die Besten brennen irgendwann aus, und er ist schon so lange auf höchstem Niveau dabei.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20