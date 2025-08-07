Bernie Ecclestone: «Lewis Hamilton soll aufhören»

​Der langjährige Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone (94) zweifelte Ende Juni an, dass Lewis Hamilton mit Ferrari Weltmeister wird. Nun rät Ecclestone dem Rennfahrer sogar zum Rücktritt.

Die Besuche von «Mr. Formula One» Bernie Ecclestone in der Königsklasse sind selten geworden, aber am Hungaroring war es wieder mal so weit: Der legendäre Baumeister der moderne Formel 1 war nach Ungarn gereist, zum 40. Grossen Preis des Landes. Ecclestone war es damals, der die Königsklasse hinter den eisernen Vorhang gebracht hatte.

Ende Juni äusserte Ecclestone Bedenken, dass Lewis Hamilton mit Ferrari nochmals einen WM-Titel erringen kann. «Ich glaube, er kann noch immer dem Job erledigen. Ob er das jedoch dort schafft, wo er gegenwärtig fährt, das ist eine andere Frage.»

«Es gibt einfach Phasen in der Karriere, wenn es gut läuft und weniger gut. Hamilton hatte Glück in einer Periode, als die Konkurrenz nicht so gross war. Da war es für ihn einfacher. Nun aber gibt es jede Menge Konkurrenten. Als Hamilton alles gewann, da war das anders.»

Daraufhin entstand ein Sturm der Entrüstung, die Reaktion der Fans war teilweise sehr heftig.



«Von allen Interviews, die Ecclestone über Hamilton gab – wie oft hat er sich eigentlich mal positiv über Lewis geäussert?»



«Ein jämmerlicher, verbitterter Mensch.»



«Opa hat wohl seine Pillen nicht genommen.»



«Es ist uns egal, was dieser Scheinheilige denkt.»



«Er hat Hamilton immer gehasst.»



«Ein prähistorisches Tier.»



«Er redet Hamilton immer klein.»



Nun legt Ecclestone noch eine Schippe nach, denn er fordert in der Daily Mail den Rennfahrer sogar zum Rücktritt auf!



Bernie Ecclestone: «Lewis war immer schon sehr talentiert, und das ist es wohl auch heute noch. Aber wie bei vielen führenden Athleten vor ihm gilt – wenn sie die Spitze erreicht haben, dann gibt es nur noch einen Weg, abwärts.»



«Sie werden müde. Lewis ist müde. Er machtt diesen Job schon ewig. Er braucht eine Auszeit, einen totalen Neustart, er soll etwas ganz Anderes machen.»



«Dieser Kerl ist kein Schwindler. Aber er würde sich selber anschwindeln, wenn er weitermacht. Er sollte jetzt aufhören. Er braucht diese Risiken nicht mehr auf sich nehmen zu müssen. Ich will nicht, dass ihm etwas passiert. Er kämpft nicht um den Titel, und er ist an einem Punkt seines Lebens, an dem es für ihn nicht wert sein sollte, zwei Jahre im Krankenbett zu liegen mit einem gebrochenen Rücken, oder es kommt noch schlimmer.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20