Gabriel Bortoleto: Derzeit bester Formel-1-Rookie?

Formel-1-Neuling Gabriel Bortoleto liegt in der WM-Tabelle weit hinter Mercedes-Hoffnungsträger Kimi Antonelli. Dennoch sagt Ex-Teamchef Günther Steiner, dass der Brasilianer derzeit der beste Rookie im Feld ist.

Lange musste Gabriel Bortoleto auf seine ersten WM-Punkte warten. Der Formel-2-Champion von 2024 konnte erst bei der elften WM-Runde in Australien seine ersten Zähler bejubeln. Den GP auf dem Red Bull Ring beendete der 20-Jährige auf dem achten Platz. Beim darauffolgenden Wochenende in Silverstone ging er leer aus.

Doch die jüngsten beiden GP vor der Formel-1-Sommerpause beendete er erneut jeweils auf einem Top-10-Platz. Im Rennen auf dem anspruchsvollen Circuit de Spa-Francorchamps wurde er Neunter, in Ungarn durfte er sogar den sechsten Rang belegen.

Nicht nur im Renntrimm ist der Rennfahrer aus São Paulo schnell unterwegs, auch auf einer schnellen Runde überzeugt er immer wieder mit guten Leistungen. Im Duell gegen seinen routinierten Teamkollegen Nico Hülkenberg hat er denn auch mit 8:6 die Nase vorn.

Deshalb ist der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner auch der Meinung, dass Bortoleto derzeit der beste Rookie im Feld ist. Obwohl er mit dem 17. WM-Zwischenrang weit hinter dem Rookie-Spitzenreiter Kimi Antonelli aus dem Mercedes-Werksteam liegt.

Steiner sagt im «The Red Flags Podcast»: «Für mich ist Bortoleto der Rockstar des Ungarn-GP, denn ich weiss, wie gut Hülkenberg ist. Und er schlägt ihn derzeit konstant im Qualifying. Darüber hinaus hat er auch im Rennen einen sehr guten Job gemacht und seine Position gehalten sowie auch überholt. Er hat keinen einzigen Fehler gemacht.»

Auf die Frage, ob Bortoleto der beste Rookie im aktuellen Feld sei, findet der Südtiroler denn auch eine klare Antwort: «Derzeit ja. Ich habe schon letztes Mal gesagt, dass du nicht alles zeigen kannst, wenn du gut bist, aber in einem Auto sitzt, das schlecht ist. Und nun ist das Auto sehr viel besser als zu Saisonbeginn. Und er zeigt, was er drauf hat. Und ich weiss, was es bedeutet, wenn einer Nico Hülkenberg schlägt. Deshalb schätze ich ihn sehr hoch ein.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20