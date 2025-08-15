Juan Pablo Montoya über Hamilton: «Das will keiner»
Lewis Hamilton
Mit dem Neuanfang mit dem Ferrari-Team wollte Lewis Hamilton wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Der Rekord-GP-Sieger, der nach zwölf Mercedes-Jahren ins Lager aus Maranello wechselte, schürte mit seiner Sprint-Pole und dem anschliessenden Sieg im Mini-Rennen von Shanghai auch früh die Hoffnungen bei den Roten und ihren leidenschaftlichen Fans.
Doch seit dem Achtungserfolg bei der zweiten WM-Runde und dem dritten Platz im Sprint von Miami vier Rennen später, konnte er keine weiteren Glanzpunkte mehr setzen. Vielmehr musste er einige Tiefschläge einstecken, zuletzt erlebte er in Budapest ein schwieriges Wochenende, in dem er sich selbst als nutzlos bezeichnete und seinem Team riet, ihn zu ersetzen.
Das warf natürlich Fragen über die Zukunft des siebenfachen Champions auf, einige rechnen sogar mit einem baldigen Formel-1-Abschied des früheren Dauersiegers. Juan Pablo Montoya glaubt hingegen, dass Hamilton noch das nächste Jahr abwarten und schauen wird, wie er mit der nächsten Fahrzeuggeneration zurechtkommen wird.
Im Gespräch mit dem Wettanbieter «CoinPoker» sagt der Kolumbianer: «Ich denke, er wird bis nächstes Jahr warten und schauen, wo sie stehen. Und wenn sie weiterhin Mühe haben und er nicht konkurrenzfähig ist, dann könnte es durchaus sein, dass er sich sagt: ‚Wisst ihr was? Das war’s. Ich habe auch andere Dinge in meinem Leben.»
«Letztlich hat er einen langjährigen Vertrag mit Ferrari, der ihn als Botschafter an die Marke bindet, ob er fährt, oder nicht. Aber ich will nicht sehen, dass Lewis in der Krise aufhört. Es ist ein Weckruf», erklärt Montoya, der auch vermutet, dass Hamilton in den letzten Mercedes-Jahren, in denen er sich schwer getan hat, nicht voll ans Limit ging, weil es nicht nötig gewesen sei. «Ich denke, es ist wirklich schwierig, wieder zur alten Stärke zu finden.»
«Man schaue sich nur die Onboard-Aufnahmen von Lewis im Qualifying an. Dieses Auto passt überhaupt nicht zu ihm. Wenn man Charles Leclerc anschaut, der sieht aus wie Max Verstappen, wie Lando Norris. Er ist präzise. Und Lewis kämpft hingegen mit dem Auto. Er hat kein Vertrauen in sein Fahrzeug. Er versucht es, aber so, wie das Auto abgestimmt ist, passt es einfach nicht zu seinem Fahrstil», analysiert der siebenfache GP-Sieger.
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20