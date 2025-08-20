Max Verstappen: «Das braucht natürlich etwas Zeit»

Trotz der Gerüchte, die zuletzt die Runde machten, bleibt Max Verstappen Red Bull Racing treu. Der vierfache Champion weiss: Sein Team befindet isch im Umbruch. Und er betont: Das passiert nicht über Nacht.

Für Max Verstappen gestaltet sich die diesjährige Saison deutlich schwieriger als das Vorjahr. Der Titelverteidiger konnte zwar bereits zwei Mal auf dem höchsten Treppchen stehen - sowohl in Japan als auch in Imola entschied er den Grand Prix für sich.

Aber im Vergleich zum Vorjahr ist das wenig, da eroberte er sieben Saisonsiege in den ersten 14 WM-Runden. Noch grösser fällt der Unterschied zur Rekord-Saison 2023 aus. Zählt man das ausgefallene Kräftemessen in Imola nicht dazu, gewann er elf der ersten 14 Grands Prix, die ausgetragen wurden.

Der 65-fache GP-Sieger sagt bei «Formula1.com»: «Das Team hat sich natürlich weiterentwickelt: Bevor ich kam, hat es Titel gewonnen, dann, als ich kam, ging es durch eine Phase des Umbruchs, und dann haben wir mit unseren Titel-Erfolgen wieder den Höhepunkt erreich.»

«Jetzt habe ich das Gefühl, dass wir uns wieder im Umbruch befinden. Wir sind natürlich immer noch ein sehr starkes Team. Aber ich denke, um wieder einen Schritt nach vorne zu machen, ist vielleicht eine leichte Umstrukturierung oder Neuausrichtung notwendig. Und wir müssen ein bisschen besser verstehen, was gerade vor sich geht», fügt Verstappen an.

«Das braucht natürlich etwas Zeit, aber hoffentlich nicht zu viel. Ich denke, das ist auch ein bisschen die Mentalität des Teams, das war schon immer so, daher mache ich mir darüber keine allzu grossen Sorgen», ergänzt er.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20