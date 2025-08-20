Ecclestone: Hat Ferrari bald Interesse an Bortoleto?

Gabriel Bortoleto hat in den letzten vier WM-Runden drei Mal Punkte geholt. In Ungarn wurde er zuletzt sechster. Das dürfte das Interesse von Ferrari geweckt haben, vermutet der Ex-F1-Zirkusdirektor Bernie Ecclestone.

Der Blick in die WM-Tabelle verrät: Von den fünf Formel-1-Rookies, die in diesem Jahr durchgehend im Einsatz waren, ist Kimi Antonelli der Erfolgreichste. Der Teenager aus Italien, der als Nachfolger von Lewis Hamilton zum Werksteam der Sternmarke kam, belegt nach 14 Rennwochenenden den siebten Platz – und liegt damit direkt hinter seinem Vorgänger.

Der Zweitbeste ist Racing Bulls-Talent Isack Hadjar auf Platz 13, gefolgt von seinem Teamkollegen Liam Lawson, der in den ersten beiden Rennwochenenden noch für das Red Bull Racing Team auf Punktejagd gegangen war. Der Neuseeländer liegt in der Sommerpause auf dem 15. WM-Zwischenrang, und ist damit der derzeit drittstärkste Rookie.

Erst auf Position 17 folgt Gabriel Bortoleto, der im Sauber-Renner kein leichtes Spiel hat, aber seit dem Rennen auf dem Red Bull Ring eifrig Punkte sammelt: Nachdem er im elften Rennen des Jahres als Achter vier WM-Zähler geholt hatte, folgte eine Nullrunde wegen eines Abflugs in Silverstone. Daraufhin leistete er aber gleich Wiedergutmachung: In Spa wurde er Neunter und das jüngste Rennen beendete er auf Platz 6.

Und nicht nur im Renntrimm machte er eine gute Figur. Auch im Qualifying landete der Brasilianer immer wieder vor seinem routinierten Teamkollegen Nico Hülkenberg. Im teaminternen Quali-Duell gegen den Deutschen führt der 20-Jährige denn auch mit 8:6. Auch im Sprint-Qualifying – und auch im Sprint-Vergleich – hat er mit 2:1 die Nase vorn.

Die zuletzt starken Leistungen des Nachwuchsstars aus São Paulo dürften auch der Konkurrenz nicht entgangen sein. Davon ist zumindest der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone überzeugt. Der Baumeister der modernen Formel-1 erklärte dem Kollegen von «Blick.ch»: «Die guten Leistungen von Bortoleto in einem Mittelfeldteam wie Sauber müssten Ferrari eigentlich jetzt aufwecken. Die nächste Fahrerfrage muss bei den Italienern mit dem Brasilianer gelöst werden.»

Allerdings hat Ferrari vorerst nicht die Absicht, Lewis Hamilton auszutauschen – auch wenn der enttäuschte Rekord-GP-Sieger diesen Vorschlag in Ungarn selbst geäussert und sich selbst als «nutzlos» bezeichnet hatte. Und sollte sich der 40-Jährige wirklich entscheiden, seine Formel-1-Karriere vor dem Ablauf seines Abkommens mit den Roten zu beenden, dann steht der Teamführung in Maranello eine ganze Reihe von Talenten aus der eigenen Ferrari-Nachwuchsschmiede zur Verfügung.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20