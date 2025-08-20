F1-CEO Stefano Domenicali: «Das ist die Zukunft»

Viele Formel-1-Fans wünschen sich, dass die GP-Renner wieder von V8- oder V10-Motoren angetrieben werden. Formel-1-CEO Stefano Domenicali sagt auch: «Nachhaltiger Treibstoff und V8 – das ist grossartig.»

Im nächsten Jahr werden die Formel-1-Stars nicht nur mit einer neuen Generation von GP-Rennern ausrücken. Die umfassenden Regeländerungen sorgen auch dafür, dass die Motoren einen deutlich höheren Elektro-Anteil haben werden. Die meisten Fans und einige Insider wünschen sich hingegen eine Rückkehr der V8- oder V10-Triebwerke zurück.

Und dieser Wunsch könnte sich trotz des Bestrebens der Königsklasse, nachhaltiger zu werden, erfüllen. Denn mit nachhaltigen Treibstoffen lassen sich auch die Saugmotoren effizient betreiben. FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem hat sich schon dafür ausgesprochen. Und auch Formel-1-CEO Stefano Domenicali reagiert positiv auf eine Fan-Umfrage zu diesem Thema von «The Race».

Der Italiener erklärte im «The Race F1 Podcast» angesichts der 86 Prozent Fans, die eine Rückkehr der V8- oder V10-Motoren besser finden als den Einsatz von Turbohybrid-Triebwerken: «Das ist viel Unterstützung und ich erinnere daran, dass ich das schon vor zwei Jahren gesagt habe. Das wurde aufgeschrieben und aufgenommen, dass ich genau das gesagt habe. Nachhaltiger Treibstoff und V8 – das ist grossartig.»

Gleichzeitig betonte der 60-Jährige, dass der nächste Schritt aber darin bestehe, den Hybrid-Anteil zu erhöhen. Und er bat darum, den Fokus erst einmal auf die anstehende Einführung der nächsten Generation von Turbo-Hybrid-Antriebseinheiten zu legen. Er forderte: «Lasst uns nicht von der nächsten Generation von Antriebseinheiten ablenken, die im nächsten Jahr eingeführt werden. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was in den nächsten paar Jahren entwickelt wird. Aber ich stimme zu, das ist die Zukunft.»