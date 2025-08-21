Niki Lauda: Ein Denkmal in seiner Ex-Heimat

Vor 50 Jahren fixierte Niki Lauda mit Platz 3 im italienischen GP in Monza seinen ersten WM-Titel. Nun wird in seiner früheren Heimat pünktlich zum Jubiläum das erste Lauda gewidmete Denkmal enthüllt.

Von 1974 bis 1991 hatte der gebürtige Wiener Niki Lauda (1949-2019) seinen Wohnsitz in Hof bei Salzburg, auf dem malerischen «Riedl». Die Organisatoren des ersten «Legends Grand Prix» vom 3. bis 5. Oktober auf dem Salzburgring hatten die Idee, die von der Gemeinde Hof höchst wohlwollend aufgenommen und unterstützt wurde: Eine Lauda-Büste wird am 10. September 2025 im Zentrum von Hof enthüllt.

Geschaffen hat die Büste die junge Salzburger Künstlerin Selina Kolm. Finanziert wird das Projekt von der Lauda-Stiftung und dem Land Salzburg.

Für viele älteren Bewohner von Hof ist der «Nachbar», der drei Mal Weltmeister der Formel 1 wurde, noch immer stark präsent. Dass auch den jüngeren Generationen Lauda als Wahl-Salzburger in Erinnerung bleiben wird, dazu soll die Büste beitragen.

Übrigens: beim «Legends-GP» werden einige Rennfahrzeuge Laudas bei Demonstrationsrunden oder statisch im Fahrerlager zu sehen sein. Dies zur Feier seines ersten WM-Titels, den er mit dem dritten Platz im Monza-GP am 7. September 1975 feiern durfte.