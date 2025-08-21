Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Superbike-WM: BMW mit zwei neuen Fahrern

Niki Lauda: Ein Denkmal in seiner Ex-Heimat

Von Gerhard Kuntschik
Niki Lauda durfte vor 50 Jahren seinen ersten WM-Titelgewinn feiern
© LAT / Getty Images

Niki Lauda durfte vor 50 Jahren seinen ersten WM-Titelgewinn feiern

Vor 50 Jahren fixierte Niki Lauda mit Platz 3 im italienischen GP in Monza seinen ersten WM-Titel. Nun wird in seiner früheren Heimat pünktlich zum Jubiläum das erste Lauda gewidmete Denkmal enthüllt.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Von 1974 bis 1991 hatte der gebürtige Wiener Niki Lauda (1949-2019) seinen Wohnsitz in Hof bei Salzburg, auf dem malerischen «Riedl». Die Organisatoren des ersten «Legends Grand Prix» vom 3. bis 5. Oktober auf dem Salzburgring hatten die Idee, die von der Gemeinde Hof höchst wohlwollend aufgenommen und unterstützt wurde: Eine Lauda-Büste wird am 10. September 2025 im Zentrum von Hof enthüllt.

Geschaffen hat die Büste die junge Salzburger Künstlerin Selina Kolm. Finanziert wird das Projekt von der Lauda-Stiftung und dem Land Salzburg.

Für viele älteren Bewohner von Hof ist der «Nachbar», der drei Mal Weltmeister der Formel 1 wurde, noch immer stark präsent. Dass auch den jüngeren Generationen Lauda als Wahl-Salzburger in Erinnerung bleiben wird, dazu soll die Büste beitragen.

Übrigens: beim «Legends-GP» werden einige Rennfahrzeuge Laudas bei Demonstrationsrunden oder statisch im Fahrerlager zu sehen sein. Dies zur Feier seines ersten WM-Titels, den er mit dem dritten Platz im Monza-GP am 7. September 1975 feiern durfte.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari und Lewis Hamilton: Schweigen ist Gold

Von Mathias Brunner
​Ferrari, das ist die erfolgreichste Seifenoper der Formel 1, von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Und keiner kann Drama besser als Lewis Hamilton. Mit absehbaren Konsequenzen.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Do. 21.08., 12:20, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Do. 21.08., 12:50, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Do. 21.08., 13:20, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Do. 21.08., 13:50, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Do. 21.08., 14:20, Motorvision TV
    Icelandic Formula Off-Road
  • Do. 21.08., 15:15, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Do. 21.08., 17:45, Hamburg 1
    car port
  • Do. 21.08., 18:00, SPORT1+
    The Front Row
  • Do. 21.08., 18:30, SPORT1+
    The Front Row
  • Do. 21.08., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C2108054512 | 9