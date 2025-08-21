Antonelli: Monza-Crash beeinflusste Karriere-Start
Der Monza-Crash von Kimi Antonelli im vergangenen Jahr wirkte sich auch auf den Saisonstart in diesem Jahr aus, ist sich James Allison sicher
Die Erwartungen waren gross, als Kimi Antonelli zum ersten Mal im Rahmen eines GP-Wochenendes auf die Strecke ging. Denn der Teenager rückte vor heimischem Publikum auf dem Highspeed-Kurs von Monza aus. Lange dauerte der Einsatz nicht, denn nachdem Antonelli zunächst auf weichen Reifen eine Bestzeit fahren durfte, übertrieb er es in der zweiten schnellen Runde und flog in der berühmten Parabolica-Kurve ab.
Der Italiener entschuldigte sich gleich am Funk und in einer Video-Botschaft, die er nach der Absage seiner Medien-Runde veröffentlichte, übte er sich in Selbstkritik. «Ich habe einfach einen Fehler gemacht. Ich wollte bei diesen Bedingungen etwas zu viel und hätte es ruhiger angehen müssen. Aber ich habe meine Lektion gelernt», gestand er kleinlaut.
Der Crash war das Gesprächsthema Nummer 1 im Fahrerlager – und sorgte bei Antonelli für eine vorsichtigere Vorgehensweise beim Saisonstart im darauffolgenden Jahr, wie James Allison vermutet. Der technische Direktor des Mercedes-Werksteam sagte im Gespräch mit «F1.com»: «Wir sprechen intern ein wenig darüber, und es ist vielleicht nur Gerede, aber der Ausflug in die Barriere in Monza hat ihn meiner Meinung nach dazu veranlasst, die Wochenenden mit einer gewissen Vorsicht anzugehen.»
«Wir haben ihn ermutigt, seinem Talent zu vertrauen: ‚Du kannst dich mehr darauf verlassen, als du denkst.‘ Da er das Selbstvertrauen langsam wieder findet, kann er an den Wochenenden auch schneller seinen Rhythmus wiederfinden», ist sich der britische Ingenieur sicher.
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20