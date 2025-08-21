Max Verstappen und Lewis Hamilton 2021: Wie im Krieg

​Von 2020 bis 2023 hat sich Bradley Scanes um die Vorbereitung von Max Verstappen gekümmert. Er blickt auf das Titelduell 2021 zwischen Max und Lewis Hamilton zurück: «Das war unfassbar intensiv.»

2023 meldete sich der Fitness-Spezialist und Max Verstappen-Betreuer Bradley Scanes auf Instagram so zu Wort: «368 Flüge, 3 WM-Titel, 1 Freund, den ich sehr vermissen werde. Wir haben uns angetrieben, wir hatten Spass, wir haben gewonnen und nichts weniger erwartet. Vielleicht hatte ich daran einen klitzekleinen Anteil. Ich bin stolz, dass ich Teil deiner Reise sein durfte und du von meiner.»

Scanes hängte den Job mit dem niederländischen Champion an den Nagel, weil er weniger auf Achse und mehr bei seiner Familie sein wollte.

Dieser Bradley Scanes hat nun im Podcast High Performance über seine Zeit an der Seite von Verstappen gesprochen, und natürlich kam die Rede auf den atemberaubenden WM-Zweikampf zwischen Max und Lewis Hamilton 2021.

Scanes sagt: «Diese Saison 2021 war die wohl intensivste Erfahrung, die ich je gemacht habe im Berufsleben, das war unfassbar intensiv. Ich sass erste Reihe Mitte, als diese zwei herausragenden Racer gegeneinander antraten. Sie waren dem Rest des Feldes haushoch überlegen und lagen meist innerhalb einer Sekunde.»



«Die Saison war eine einzige Achterbahnfahrt. Bei manchen Rennen dachte ich: ‚Wir werden diese WM gewinnen.’ Und dann gab es auf einmal wieder Situationen, in welchen wir mit dem Rücken zur Wand standen. Wir haben vier der letzten fünf Grands Prix nicht gewonnen und hatten arg zu kämpfen.»



«Wie auch immer sich das beim Finale von Abu Dhabi entwickelt hat, es ist nun mal so, aber beide Fahrer hätten es in jenem Jahr verdient gehabt, den Titel zu gewinnen. Klar bin ich voreingenommen und finde, dass wir es ein wenig mehr verdient haben.»



«Der Druck war enorm. Die Spannung war fast mit Händen zu greifen. Ich erinnere mich an Brasilien. Das war drei Rennen vor Schluss, und unsere Boxen waren nebeneinander angeordnet, die Hospitality-Bereiche waren ebenfalls Seite an Seite. So wie das Fahrerlager angelegt waren, musste man einander kreuzen, auch am Hospitality-Bereich der Anderen vorbeigehen.»



«Und niemand hat die Anderen angesehen. Die Mannschaft von Red Bull Racing, die Mannschaft von Mercedes, keiner hat die Anderen beachtet, keiner hat mit dem Gegner auch nur ein Wort gewechselte. In diesen letzten paar Rennen war es das kein Kampf mehr, es war Krieg.»







