WM-Kampf bei McLaren: Ist ein Streit unvermeidlich?

Formel-1-Veteran Juan Pablo Montoya verfolgt den WM-Kampf der McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris mit Interesse mit. Er ist sich sicher: Der teaminterne Friede wird nicht bis zum Saisonende halten.

Die beiden McLaren-Stars Oscar Piastri und Lando Norris haben sich bisher ein spannendes Duell an der WM-Spitze geliefert. Der Australier hat sechs der bisher ausgetragenen 14 Grands Prix für sich entschieden. Sein Stallgefährte aus Grossbritannien triumphierte fünf Mal – und hatte in den jüngsten vier GP drei Mal die Nase vorn. Nur neun Punkte trennen die beiden Teamkollegen.

Beide wissen, dass sie in diesem Jahr die grosse Chance haben, sich die WM-Krone aufzusetzen. Und für beide GP-Stars wäre es der erste Titelgewinn. Entsprechend hart umkämpft dürfte der Schlussspurt der Saison ausfallen, schätzt Juan Pablo Montoya. Der 49-jährige Kolumbianer, der selbst einst für McLaren in der Startaufstellung gestanden hatte, sagt im Gespräch mit dem Wettanbieter «CoinPoker»: «Ich frage mich, ob es früher oder später nicht krachen wird. Denn es wird die Situation kommen, in der sie so nah beieinander liegen, dass jeder WM-Punkt zählt.»

«Sie werden an den Punkt kommen, an dem es besser sein wird, mit dem Teamkollegen zu kollidieren als Punkte zu verlieren», prophezeit der Kolumbianer. «Wenn einer der Fahrer in einem der letzten Rennen der Saison das Blatt wenden kann, wird jemand etwas Verrücktes tun. Es spielt keine Rolle, wie gut das Verhältnis ist oder sein wird, das ist eine der sehr seltenen Gelegenheiten für Beide, sich zum Weltmeister zu krönen», mahnt Montoya.

«Da sagst du einhundertprozentig, entweder komme ich als Erster ins Ziel, oder es knallt. Angenommen, Lando liegt zurück und kann mit einem Sieg im letzten Rennen den Titel holen – wird Oscar dann fair gegen ihn fahren? Auf keinen Fall! Wenn die Regeln nächstes Jahr gleich bleiben würden, wäre das vielleicht anders. Aber da es durch die Änderungen keine Garantie dafür gibt, dass das Auto auch nächstes Jahr konkurrenzfähig ist, könnte dies die einzige Chance sein, Weltmeister zu werden», betont der siebenfache GP-Sieger.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20