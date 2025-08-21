Charles Leclerc (Ferrari): «Das wird alles anders»

​2026 erhalten wir eine neue Rennwagen-Generation mit geänderten Antriebseinheiten (grösserer Anteil der elektrischen Energie). Ferrari-Ass Charles Leclerc: «Das wird alles anders, wir Rennfahrer müssen umdenken.»

Wer löst die Hausaufgaben für die Grand-Prix-Saison 2026 am besten? Wer baut das beste Chassis? Wer die stärkste Antriebseinheit, wenn der Anteil elektrischer Energie fast die Hälfe der gesamten Leistung liefern muss?

Niemand kann heute sagen, wie das Kräfteverhältnis der elf Rennställe 2026 aussehen wird. Was der achtfache GP-Sieger Charles Leclerc aber jetzt schon weiss: «Das wird alles anders. Das fühlt sich sehr unterschiedlich an zu heute. Was die Piloten in den vergangenen Jahren gelernt haben, das können sie über Bord werfen, wir Rennfahrer müssen umdenken.»

Charles Leclerc gehört zu jenen Formel-1-Fahrern, die im Simulator die nächste Rennwagen-Generation virtuell bewegt haben.

Der 27-jährige Monegasse führt aus: «Ich glaube, Vieles, das uns über die Jahre in Fleisch und Blut übergegangen ist, müssen wir glatt vergessen.»



«Gewisse Automatismen werden nicht mehr funktionieren. Das ist eine gewaltige Herausforderung, und ich freue mich darauf – aber das ist schon etwas ganz Anderes.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20