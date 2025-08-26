Niederlande-GP Zandvoort: TV, Live-Ticker, Sonderfall

​Vor dem Grossen Preis der Niederlande in Zandvoort: Pirelli-Rennchef Mario Isola sagt, an der Nordsee besonders zu beachten ist. Die Rennstrecke bleibt im WM-Programme in Sonderfall.

Die Königsklasse kehrte 2021 nach Zandvoort zurück, nach einer Pause von 36 Jahren. Das war auch für Formel-1-Alleinausrüster Pirelli weniger ein Comeback als vielmehr eine ganz neue Aufgabe.

Pirelli-Rennchef Mario Isola holt aus: «Die Niederländer, die Formel 1 und die Rennställe haben uns damals mit reichlich Daten versorgt, darauf basierend haben wir die Entscheidung getroffen – wir bringen die drei härtesten Mischungen mit, also C1, C2 und C3.»

Der Mailänder fährt fort: «Der Grund dafür liegt im anspruchsvollen Layout des Kurses, samt der überhöhten Kurven. Zandvoort ist wie etwa Silverstone ein Sonderfall im WM-Programm, die Rennpiste in den Dünen der Nordsee gehört zu jenen Strecken, in die durch die schnellen Bögen viel Energie in den Reifen gewalkt wird. Es ist das vierte Mal in diesem Jahr, dass wir mit den härtesten Mischungen arbeiten – nach Bahrain, Spanien und England.»

Erst für Ausgabe 2025 ist Pirelli von diesem Vorgehen abgekommen: Für das kommende Rennen in den Dünen an der Nordsee hat Pirelli die Reifenmischungen im Vergleich zum Vorjahr etwas weicher gestaltet. Die Teams haben die Wahl zwischen C2 als harte, C3 als mittlere und C4 als weiche Mischung, während 2024 die Mischungen C1, C2 und C3 zur Verfügung standen.



Die Entscheidung zielt darauf ab, die Wahrscheinlichkeit einer Strategie mit zwei Stopps zu erhöhen, anstatt nur einem Stopp, der seit der Rückkehr dieses Rennens in den Kalender im Jahr 2022 die vorherrschende Wahl war.



Wie sich die Action entwickelt, darüber halten wir Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden, ab ca. 14.30 am Samstag vom Abschlusstraining, ab ca. 14.30 Uhr am Sonntag vom Rennen.



Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20





