Lewis Hamilton/Ferrari: Urteil von Rubens Barrichello
Rubens Barrichello 2004
Rubens Barrichello muss keiner erklären, wie die Uhren in Maranello ticken: Der langjährige Formel-1-Pilote ist sechs Jahre lang für Ferrari gefahren, 2002 und 2004 wurde er hinter seinem Stallgefährten Michael Schumacher WM-Zweiter.
«Rubinho» gehört zu jenen Piloten, die Ferrari im Herzen behalten haben, und so spricht der brasilianische StockCar-Champion 2025 auch darüber, was die Fans von Superstar Lewis Hamiton noch erwarten können.
Barrichello sagt im britischen Mirror: «Lewis ist ein herausragender Fahrer, der jeden seiner Erfolge verdient hat. Es glaubt doch niemand allen Ernstes, dass solch ein Mann vergessen hat, wie man einen Rennwagen fährt.»
«Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Hamilton mit Ferrari Grands Prix gewinnen kann – sofern Ferrari ihm ein siegfähiges Fahrzeug hinstellt.»
Apropos siegfähig: Wie sieht Barrichello das Titelduell der beiden McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris?
Barrichello antwortet: «Das ist komplett offen. Dabei finde ich es interessant, mit welch unterschiedlichen Strategie gearbeitet wird. Das erzeugt ab und an Ergebnisse, die man so nicht unbedingt erwartet hätte.»
«Die beiden werden sich weiterhin ein Kopf an Kopf-Rennen liefern, und es ist dabei selten, dass zwei Stallgefährten in einem Titelkampf ein so gutes Verhältnis untereinander haben.»
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20