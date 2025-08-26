Lewis Hamilton/Ferrari: Urteil von Rubens Barrichello

​Der Brasilianer Rubens Barrichello (53) ist 102 Grands Prix für Ferrari gefahren, von 2000 bis 2005. Der elffache GP-Sieger sagt, was er Superstar Lewis Hamilton bei Ferrari noch alles zutraut.

Rubens Barrichello muss keiner erklären, wie die Uhren in Maranello ticken: Der langjährige Formel-1-Pilote ist sechs Jahre lang für Ferrari gefahren, 2002 und 2004 wurde er hinter seinem Stallgefährten Michael Schumacher WM-Zweiter.

«Rubinho» gehört zu jenen Piloten, die Ferrari im Herzen behalten haben, und so spricht der brasilianische StockCar-Champion 2025 auch darüber, was die Fans von Superstar Lewis Hamiton noch erwarten können.

Barrichello sagt im britischen Mirror: «Lewis ist ein herausragender Fahrer, der jeden seiner Erfolge verdient hat. Es glaubt doch niemand allen Ernstes, dass solch ein Mann vergessen hat, wie man einen Rennwagen fährt.»

«Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Hamilton mit Ferrari Grands Prix gewinnen kann – sofern Ferrari ihm ein siegfähiges Fahrzeug hinstellt.»



Apropos siegfähig: Wie sieht Barrichello das Titelduell der beiden McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris?



Barrichello antwortet: «Das ist komplett offen. Dabei finde ich es interessant, mit welch unterschiedlichen Strategie gearbeitet wird. Das erzeugt ab und an Ergebnisse, die man so nicht unbedingt erwartet hätte.»



«Die beiden werden sich weiterhin ein Kopf an Kopf-Rennen liefern, und es ist dabei selten, dass zwei Stallgefährten in einem Titelkampf ein so gutes Verhältnis untereinander haben.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20





