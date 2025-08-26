Zandvoort: Speed in Boxengasse höher, neue Strategie?
In der Boxengasse von Zandvoort
Die Formel 1 nimmt nach der Sommerpause wieder Fahrt auf, und dies mit dem WM-Lauf auf der niederländischen Traditionsrennstrecke von Zandvoort.
Für das Rennen in den Dünen an der Nordsee hat Pirelli die Reifenmischungen im Vergleich zum Vorjahr etwas weicher gestaltet. Die Teams haben die Wahl zwischen C2 als harte, C3 als mittlere und C4 als weiche Mischung, während 2024 die Mischungen C1, C2 und C3 zur Verfügung standen.
Die Entscheidung zielt darauf ab, die Wahrscheinlichkeit einer Strategie mit zwei Stopps zu erhöhen, anstatt nur einem Stopp, der seit der Rückkehr dieses Rennens in den Kalender im Jahr 2022 die vorherrschende Wahl war.
Ein weiterer Schritt in diese Richtung ergibt sich aus der Entscheidung der FIA, die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Boxengasse von 60 auf 80 km/h zu erhöhen, wodurch sich die Zeit für einen Boxenstopp verkürzt.
Laut Simulationen der Teams ist die Einstopp-Strategie nach wie vor die schnellste (aber nur noch knapp), was zum Teil daran liegt, dass Überholmanöver in Zandvoort bekanntermassen schwierig sind, da es ausser der Hauptgeraden nur sehr wenige Geraden gibt und die gesamte Strecke recht schmal ist.
Die einzigen Strecken mit einem Tempo-Limit von 60 km/h sind demnach Monaco und Singapur.
So lief das 2024
16 Fahrer gingen bei schönem Wetter mit Medium-Reifen an den Start, während drei Fahrer – Hamilton, Tsunoda und Bottas – sich für die weichen Reifen entschieden und Magnussen mit harten Reifen aus der Boxengasse startete.
Drei Viertel des Feldes legten während des Rennens nur einen Boxenstopp ein und wechselten auf harte Reifen, während Magnussen sich für die mittleren Reifen entschied. Das Mercedes-Duo kam zwei Mal an die Box, Hamilton verwendete zwei Sätze C3 und Russell einen, während die übrigen drei, Tsunoda, Bottas und Zhou, alle drei verfügbaren Reifenmischungen einsetzten, wobei Albon sich für Medium, Hart und Medium entschied.
Hülkenberg fuhr den längsten Rennteil von allen und absolvierte 57 Runden auf harten Reifen. Piastri führte die Liste mit 33 Runden auf mittleren Reifen an, während Hamilton 24 Runden auf weichen Reifen fuhr. Lando Norris (McLaren) gewann vor Max Verstappen (Red Bull Racing) und Charles Leclerc (Ferrari).
Eine Runde auf der Rennstrecke von Zandvoort ist 4,259 Kilometer lang und führt durch die Dünen an der Nordseeküste, knapp 40 Kilometer von der Hauptstadt der Niederlande entfernt.
Zandvoort, das sind 14 langsame bis mittelschnelle Kurven, vier nach links und zehn nach rechts, von denen die dritte und letzte mit einem Winkel von 19 bzw. 18 Grad deutlich steiler sind als die Kurven in Indianapolis.
Diese Kurven erzeugen sehr hohe vertikale und seitliche Belastungen auf die Reifen, was von den Teams eine besondere Aufmerksamkeit für die Abstimmung und das Management des Fahrzeug-Reifen-Pakets erfordert.
Der erforderliche aerodynamische Abtrieb ist sehr hoch, ähnlich wie in Budapest.
Die Strecke bietet in der Regel wenig Grip, was durch Sand, der von den Küstenwinden auf die Oberfläche geweht wird, noch erheblich verschlimmert werden kann.
Da die Bahn nur wenige hundert Meter von der Nordsee entfernt ist, kann das Wetter sehr wechselhaft sein, und am Ende des Sommers liegen die Temperaturen in der Regel bereits unter 20 Grad.
Zudem ist am gesamten kommenden GP-Wochenende immer wieder mit Schauern zu rechnen.
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20