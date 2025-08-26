Zandvoort: Speed in Boxengasse höher, neue Strategie?

​Der Autosport-Weltverband FIA hat das Tempolimit in der Boxengasse der Zandvoort-Rennstrecke erhöht, von 60 auf 80 km/h. Das verändert in Sachen Rennstrategie beim Niederlande-GP Einiges.

Die Formel 1 nimmt nach der Sommerpause wieder Fahrt auf, und dies mit dem WM-Lauf auf der niederländischen Traditionsrennstrecke von Zandvoort.

Für das Rennen in den Dünen an der Nordsee hat Pirelli die Reifenmischungen im Vergleich zum Vorjahr etwas weicher gestaltet. Die Teams haben die Wahl zwischen C2 als harte, C3 als mittlere und C4 als weiche Mischung, während 2024 die Mischungen C1, C2 und C3 zur Verfügung standen.

Die Entscheidung zielt darauf ab, die Wahrscheinlichkeit einer Strategie mit zwei Stopps zu erhöhen, anstatt nur einem Stopp, der seit der Rückkehr dieses Rennens in den Kalender im Jahr 2022 die vorherrschende Wahl war.

Ein weiterer Schritt in diese Richtung ergibt sich aus der Entscheidung der FIA, die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Boxengasse von 60 auf 80 km/h zu erhöhen, wodurch sich die Zeit für einen Boxenstopp verkürzt.

Laut Simulationen der Teams ist die Einstopp-Strategie nach wie vor die schnellste (aber nur noch knapp), was zum Teil daran liegt, dass Überholmanöver in Zandvoort bekanntermassen schwierig sind, da es ausser der Hauptgeraden nur sehr wenige Geraden gibt und die gesamte Strecke recht schmal ist.



Die einzigen Strecken mit einem Tempo-Limit von 60 km/h sind demnach Monaco und Singapur.





So lief das 2024

16 Fahrer gingen bei schönem Wetter mit Medium-Reifen an den Start, während drei Fahrer – Hamilton, Tsunoda und Bottas – sich für die weichen Reifen entschieden und Magnussen mit harten Reifen aus der Boxengasse startete.



Drei Viertel des Feldes legten während des Rennens nur einen Boxenstopp ein und wechselten auf harte Reifen, während Magnussen sich für die mittleren Reifen entschied. Das Mercedes-Duo kam zwei Mal an die Box, Hamilton verwendete zwei Sätze C3 und Russell einen, während die übrigen drei, Tsunoda, Bottas und Zhou, alle drei verfügbaren Reifenmischungen einsetzten, wobei Albon sich für Medium, Hart und Medium entschied.



Hülkenberg fuhr den längsten Rennteil von allen und absolvierte 57 Runden auf harten Reifen. Piastri führte die Liste mit 33 Runden auf mittleren Reifen an, während Hamilton 24 Runden auf weichen Reifen fuhr. Lando Norris (McLaren) gewann vor Max Verstappen (Red Bull Racing) und Charles Leclerc (Ferrari).



Eine Runde auf der Rennstrecke von Zandvoort ist 4,259 Kilometer lang und führt durch die Dünen an der Nordseeküste, knapp 40 Kilometer von der Hauptstadt der Niederlande entfernt.



Zandvoort, das sind 14 langsame bis mittelschnelle Kurven, vier nach links und zehn nach rechts, von denen die dritte und letzte mit einem Winkel von 19 bzw. 18 Grad deutlich steiler sind als die Kurven in Indianapolis.



Diese Kurven erzeugen sehr hohe vertikale und seitliche Belastungen auf die Reifen, was von den Teams eine besondere Aufmerksamkeit für die Abstimmung und das Management des Fahrzeug-Reifen-Pakets erfordert.



Der erforderliche aerodynamische Abtrieb ist sehr hoch, ähnlich wie in Budapest.



Die Strecke bietet in der Regel wenig Grip, was durch Sand, der von den Küstenwinden auf die Oberfläche geweht wird, noch erheblich verschlimmert werden kann.



Da die Bahn nur wenige hundert Meter von der Nordsee entfernt ist, kann das Wetter sehr wechselhaft sein, und am Ende des Sommers liegen die Temperaturen in der Regel bereits unter 20 Grad.



Zudem ist am gesamten kommenden GP-Wochenende immer wieder mit Schauern zu rechnen.







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20



