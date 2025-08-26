Cadillac 2026: Sergio Pérez/Valtteri Bottas bestätigt

​Was sich seit längerem abgezeichnet hat, ist am 26. August vom neuen Formel-1-Rennstall Cadillac bestätigt worden – die US-Amerikaner fahren 2026 mit den routinierten Sergio Pérez und Valtteri Bottas.

Zwei Grand-Prix-Sieger kehren zurück: Der 35-jährige Mexikaner Sergio Pérez (281 GP, 6 Siege, WM-Zweiter 2023) und der bald 36-jährige Finne Valtteri Bottas (246 GP, 10 Siege, WM-Zweiter 2019 und 2020) sind 2026 wieder am Start in der Formel 1, sie bilden das überaus erfahrene Piloten-Duo von Einsteiger Cadillac.

Bottas fand bei Sauber Ende 2024 keinen Platz mehr, er kehrte als Test- und Reservefahrer zu Mercedes zurück, nun beginnt ein neues Kapitel seiner GP-Karriere.

Bottas sagt: «Von dem Moment an, als ich mit dem Cadillac Formel-1-Team ins Gespräch kam, spürte ich etwas Besonderes – etwas Ambitioniertes, aber auch Bodenständiges. Dies ist nicht nur ein Rennprojekt, sondern eine langfristige Vision. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man die Chance bekommt, Teil von etwas zu sein, das von Grund auf neu aufgebaut wird, und dabei mitzuhelfen, es zu etwas zu formen, das wirklich in die Formel 1 gehört.»



«Ich hatte die Ehre, mit einigen der besten Teams der Welt zusammenzuarbeiten, und ich sehe hier bereits dieselbe Professionalität und denselben Ehrgeiz. Dies ist eine Kult-Marke mit einer grossen Tradition im amerikanischen Motorsport, und es ist etwas ganz Besonderes für mich, Teil dieser Geschichte zu sein, wenn sie die Weltbühne der Formel 1 betritt.»



«Ich freue mich darauf, den amerikanischen Rennsportgeist auf den grössten Rennstrecken der Welt zu vertreten. Ich möchte mich auch bei Mercedes für ihre unerschütterliche Unterstützung und ihre Sportlichkeit bedanken, die diesen spannenden Schritt ermöglicht haben.»



Pérez musste nach enttäuschenden Leistungen als Stallgefährte von Max Verstappen bei Red Bull Racing Ende 2024 gehen.



Der Mexikaner sagt: «Das Formel-1-Team von Cadillac ist ein unglaublich spannendes neues Kapitel in meiner Karriere. Schon bei unseren ersten Gesprächen konnte ich die Leidenschaft und Entschlossenheit hinter diesem Projekt spüren. Es ist eine Ehre, Teil eines Teams zu sein, das sich gemeinsam weiterentwickeln kann, damit wir mit der Zeit ganz vorne mitkämpfen können.»



«Cadillac ist ein legendärer Name im amerikanischen Motorsport, und es ist eine grosse Verantwortung, ein so fantastisches Unternehmen in die Formel 1 zu bringen, aber ich bin zuversichtlich, dass ich dieser Aufgabe gewachsen bin.»



«Ich bin stolz darauf, von Anfang an Teil eines so ehrgeizigen und bedeutungsvollen Projekts zu sein, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam dieses Team zu einem echten Titelanwärter machen können, zum Team Amerika. Wir zählen auf die Unterstützung des gesamten Kontinents – und wir wollen alle stolz machen.»

Cadillac-Teamchef Graeme Lowdon: «Die Verpflichtung von zwei sehr erfahrenen Rennfahrern wie Bottas und Checo ist ein klares Zeichen unserer Absichten. Sie haben schon alles gesehen und wissen, was es braucht, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein.»«Aber noch wichtiger ist, dass sie verstehen, was es bedeutet, ein Team aufzubauen. Ihre Führungsqualitäten, ihr Feedback, ihr im Rennsport jahrelang geschulter Instinkt und natürlich ihre Geschwindigkeit werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir dieses Team zum Leben erwecken.»Dan Towriss, CEO des Cadillac F1-Teams: «Bottas und Checo bringen die perfekte Balance aus Talent, Reife und Tatendrang mit. Sie sind nicht nur erfolgreiche Rennfahrer, sondern auch Entwickler, Teamplayer und Profis, die dazu beitragen werden, das Cadillac F1 Team zu definieren. Dieser Moment ist mehr als nur die Bekanntgabe einer Fahreraufstellung. Er ist der Beginn eines neuen Kapitels im amerikanischen Motorsport.»Mark Reuss, Präsident von General Motors (GM): «Unsere neuen Fahrer sind eine willkommene Bereicherung für die Cadillac-Rennsportfamilie – jeder von ihnen bringt umfangreiche Erfahrung und eine unerschütterliche Leidenschaft für den Sieg mit. Gemeinsam legen wir den Grundstein für den amerikanischen Motorsport, der ein aussergewöhnliches Vermächtnis für Cadillac, GM und den Sport sein wird.»