Nico Hülkenberg (Sauber/Audi): Zandvoort als Heim-GP

​Sauber/Audi hat einen prima Lauf: Seit Barcelona immer in den Punkten, sechs Mal in Folge, vier Mal mit Nico Hülkenberg, zwei Mal mit Gabriel Bortoleto. Hülki sagt, was er von Zandvoort erwartet.

Sauber/Audi behauptet sich im heiss umkämpften Mittelfeld der Formel 1: Seit den Upgrades zum Spanien-GP von Barcelona sind die Schweizer jedes mal in die Top-Ten gefahren, mit Platz 3 von Nico Hülkenberg als Highlight in Silverstone.

Was viele Fans vor dem Niederlande-GP nicht wissen: Hülki spricht fliessend holländisch. Nico: «Zandvoort ist der Ort im diesjährigen Kalender, der meiner Heimatstadt Emmerich am nächsten liegt, daher hat er für mich eine besondere Bedeutung.»

«Es ist toll, wieder auf der Rennstrecke zu sein. Ich habe mich während der Pause mit meiner Familie und meinen Freunden erholt und bin nun bereit für die bevorstehenden Rennen. Zandvoort ist eine unterhaltsame Strecke mit Höhenunterschieden und einer guten Mischung aus Kurven – ein echter Fahrer-Kurs. Ich bin motiviert, auf der geleisteten Arbeit aufzubauen und in der zweiten Saisonhälfte Vollgas zu geben.»



Teamchef Jonathan Wheatley: «Wir kehren mit frischer Energie zurück und sind bereit, dort weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Zandvoort hält mit seinem einzigartigen Layout und den plötzlichen Wetterumschwüngen immer einige Überraschungen bereit, daher müssen wir auf alles vorbereitet sein, was auf uns zukommt.»



«Mit Blick auf die zweite Saisonhälfte haben uns die Weiterentwicklung des C45 und die operativen Verbesserungen an der Strecke in eine gute Position gebracht, um auch bei den kommenden GP-Wochenenden jedes Mal um Punkte zu kämpfen, und unser Ziel bleibt es, unser maximales Potenzial auszuschöpfen.»



Der Brasilianer Gabriel Bortoleto ergänzt: «Die Pause hat mir gut getan, ich habe Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden in Brasilien verbracht, aber ich bin heiss darauf, wieder loszulegen.»



«Wir befinden uns in der letzten Phase meiner Rookie-Saison, und ich möchte jeden Einsatz nutzen: weiter lernen, mich weiter verbessern und dem Team helfen, um gute Ergebnisse zu kämpfen. Zandvoort ist ein besonderer Ort für den Neustart – ich bin dort zuletzt 2022 gefahren, damals in der Formel Regional, und es hat mir sehr gut gefallen. Wir wollen uns darauf konzentrieren, die Form, die wir bisher gezeigt haben, in die kommenden Rennen mitzunehmen.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20