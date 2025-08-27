Rookie Franco Colapinto: Wann endet die Durststrecke?

Franco Colapinto sollte bei Alpine die Wende gelingen, doch noch ist er wie sein Vorgänger Jack Doohan punktlos. Wann endet die Pechsträhne des Rookies? Warum Zandvoort dem Argentinier liegen könnte.

Schaut man sich zum Ende der Sommerpause die Fahrer-WM 2025 an, stehen zwei Namen ganz unten: Jack Doohan und Franco Colapinto. Die beiden Alpine-Fahrer sind als einzige Fahrer in der Saison noch punktlos. Der Argentinier Colapinto hatte nach sechs Rennen 2025 den Australier Jack Doohan beim französischen Team ersetzt – doch setzt bislang dessen Punkte-Durststrecke fort.

Nach einem fulminanten Karrierestart 2024 als Sargeant-Ersatz bei Williams und Punkten direkt im zweiten GP stottert die Karriere bei Colapinto nun. Eigentlich sollte der Argentinier nach der Freistellung von Doohan die Wende bringen – doch er strauchelt ähnlich wie sein Vorgänger. Über zweimal Platz 13 (Monaco und Kanada) kam er nicht hinaus. Nach dem Formel-1-GP in Ungarn vor der Sommerpause fuhr Colapinto noch einen Reifentest auf der Strecke bei Budapest. Doch der junge Argentinier verunfallte, musste sogar ins Medical Center. Wann enden Pechsträhne und Punkte-Durststrecke für Colapinto?

Die nächste Chance auf Punkte hat Colapinto am Wochenende in Zandvoort – auf einer Strecke, die er gut kennt. Colapinto: «Die Niederlande liegen mir sehr am Herzen, da ich den größten Teil meiner Juniorenkarriere für niederländische Rennteams – Van Amersfoort Racing und MP Motorsport – gefahren bin. Und ich mag die Rennstrecke in Zandvoort sehr. Ich habe dort Anfang des Jahres mit dem Team im Auto von 2023 getestet. Das war einer meiner ersten Tests für Alpine. Dieses Wochenende jährt sich außerdem mein Formel-1-Debüt zum ersten Mal, was etwas ganz Besonderes ist.» Sein Debüt fuhr Colapinto 2024 aber nicht in Zandvoort, sondern in Monza.

Colapinto blickt auf sein erstes Formel-1-Jahr mit Spontan-Einsatz für Williams, Vertragsende, Teamwechsel (als Reservepilot zu Alpine) und erneuter Spontan-Beförderung zurück: «Seitdem war es eine Achterbahnfahrt mit vielen Höhen und einigen Tiefen, aber alles zum Besseren für meine Entwicklung.» Doch in Punkten zeigte sich das zumindest 2025 bislang nicht.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20