Cadillac-Teamchef: Noch Fahrer-Jobs zu vergeben

Von Silja Rulle
Cadillac-Teamchef Graeme Lowdon dieses Jahr als Paddock-Gast beim Miami-GP. Zum Einstieg 2026 fährt das neue Team mit Ferrari-Motor
Die Stammfahrer-Paarung für Cadillac für 2026 ist fix: Sergio Perez und Valtteri Bottas sitzen in der Premierensaison des neuen Rennstalls im Cockpit. Doch wer wird Test- und Reservefahrer bei dem US-Team?
Das ab 2026 elfte Team der Formel 1, Cadillac, hat am Dienstag vor dem GP der Niederlande seine Fahrerpaarung für die Premierensaison bekanntgegeben: Sergio Perez und Valtteri Bottas. Beide Piloten kommen gemeinsam auf 16 GP-Siege (10 für Bottas + 6 für Perez) und 527 Grands Prix (281 für Perez + 246 für Bottas). Das neue US-Team setzt also klar auf Erfahrung. Was allerdings am Dienstag noch kein Thema war: Wer wird Reserve- und Testfahrer des neuen US-Teams?

Teamchef Graeme Lowdon erklärte gegenüber Medien am Dienstag: «Wir haben noch keine Entscheidung getroffen. Wir haben uns erst mal komplett auf unseren beiden Stammfahrer konzentriert und sind sehr froh, dass wir das jetzt verkünden konnten. Es gibt aber viele Rollen hinter den Kulissen, an denen wir noch weiterhin arbeiten: Reservefahrer, Testfahrer, Simulatorfahrer. Wir haben ein ziemlich großes Simulatorprogramm. Zu einem gewissen Zeitpunkt werden also noch ein paar Fahrer verkündet werden, sobald wir an diesem Punkt sind. Aber wir haben noch keine Entscheidung getroffen.»

Einer der Namen, der immer wieder mit Cadillac in Verbindung gebracht wird, ist Mick Schumacher. Deutsche Formel-1-Fans können also weiterhin auf ein Schumi-Comeback hoffen – wenn auch nicht in Vollzeit. Der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher fährt aktuell für Alpine in der Langstrecken-WM, schied voriges Jahr als F1-Test- und Reservefahrer bei Mercedes aus.

