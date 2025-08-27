Max Verstappen: Mit Sonderhelm zum Heim-GP

Max Verstappen mit seinem Löwen-Helm in Belgien. Seine Mutter ist Belgierin, sein Vater Niederländer – daher hatte Verstappen bereits vor der Sommerpause ein erstes halbes Heimrennen

Die Sommerpause ist vorbei – und für Max Verstappen (Red Bull Racing) steht sein Heim-GP auf dem Kalender. Der Niederländer freut sich auf Zandvoort, eine Old-School-Strecke und ein Meer aus Fans in Orange.

Die Rückkehr aus der Formel-1-Sommerpause ist für Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen gleichzeitig eine Rückkehr nach Hause! Der Niederländer fährt am Wochenende in Zandvoort seinen Heim-GP.

Verstappen: «Es war eine schöne Sommerpause, in dem ich mich entspannen und Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen konnte. Es war gut, neue Energie zu tanken und mich zu erholen, und jetzt geht es direkt nach Zandvoort.» Für Verstappen war es seine erste Formel-1-Sommerpause als Papa. Im Mai war er Vater der kleinen Lily geworden.

Nach knapp drei Wochen Pause geht es für den Niederländer von Red Bull Racing jetzt mit einem besonderen GP weiter, nämlich seinem Heim-Rennen. Verstappen: «Es ist mein Heimrennen und für mich immer etwas Besonderes. Die Atmosphäre ist fantastisch und wir werden immer großartig unterstützt. Es ist ein unglaubliches Gefühl, während des Rennens an einem Meer aus Orange vorbeizufahren, und ich freue mich darauf, wieder dort zu sein.» Für seine Fans hat er sich auch etwas Besonderes überlegt: «Ich werde anlässlich dieses besonderen Rennens meinen Löwen-Helm tragen, eine spezielle Kappe und Schuhe.»

In der Vergangenheit lief es für Verstappen vor seinem Heimpublikum richtig gut: Die letzten drei Zandvoort-Rennen gewann er von der Pole-Position. Holt er auch diese Woche die Pole, stellt er einen neuen Rekord von Poles für einen Fahrer auf dem Kurs auf. Von den 288 gefahrenen Runden auf dem Kurs (in der aktuellen Ära und mit dem derzeitigen Layout) führte Verstappen 200 an. Gute Vorzeichen also?

Verstappen: «Zandvoort ist eine Old-School-Rennstrecke mit einem ziemlich einzigartigen Layout und vielen schnellen Kurven. Es wird ein hartes Rennen werden, und es sieht so aus, als könnte das Wetter die Sache schwierig machen, aber wir werden sehen, was passiert.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20