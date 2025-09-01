Nach Piastri-Sieg in Zandvoort: Warnung von Webber

Mit dem Sieg in Zandvoort und dank des Ausfalls von Lando Norris konnte WM-Leader Oscar Piastri seine Führung in der Gesamtwertung deutlich ausbauen. Dennoch bleibt Piastri-Manager Mark Webber vorsichtig.

Oscar Piastri bestreitet in diesem Jahr erst seine dritte Formel-1-Saison, und der junge Australier zeigt eine ausserordentliche Leistung. In den bisherigen 15 WM-Runden hat der Rennfahrer aus Melbourne sieben Siege eingefahren. Drei Mal wurde er Zweiter, drei weitere Male landete er als Dritter auf dem Podest.

Nur zwei Mal stand er nicht auf dem Treppchen, konnte aber trotzdem Punkten. Ausgerechnet beim Heimspiel zum Saisonstart im Albert Park musste er sich mit Platz 9 und nur zwei WM-Punkten begnügen. Und in Kanada sammelte er als Vierter zwölf WM-Zähler.



Dennoch ist sein Vorsprung in der WM-Tabelle gross: Sein Teamkollege Lando Norris hat 34 WM-Zähler weniger auf dem Konto – auch weil er in Kanada und zuletzt in Zandvoort einen schmerzlichen Nuller hinnehmen musste. Während er in Kanada sein Schicksal durch einen ungeschickten Überholversuch selbst besiegelte, traf ihn auf dem Traditionskurs in den Dünen keine Schuld – er fiel wegen eines Motorschadens kurz vor dem Fallen der Zielflagge aus.

Viele GP-Beobachter sprachen daraufhin von einer Vorentscheidung im WM-Fight. Doch so weit will Piastris Manager Mark Webber nicht gehen. Der ehemalige GP-Pilot sagte im Gespräch mit «Sky Sports F1» zum WM-Kampf seines Schützlings: «Es ist noch ein langer Weg bis zum Titel. Auf dem WM-Programm stehen noch Rennen wie Brasilien, die oft vom Regen bestimmt werden. Wir haben auch noch Singapur vor uns, und Aserbaidschan. Das sind Strassenkurse, auf denen alles passieren kann.»

«Aber wie im Cricket gesagt wird: Wir haben die Punkte lieber auf dem Konto als nicht. Es ist auf jeden Fall ein grossartiger Tag für Oscar, er hat den Sieg verdient und als Fahrer musst du die WM-Zähler sammeln, wenn sich dir die Gelegenheit dazu bietet. Er hat in diesem Jahr schon ein paar Tiefschläge einstecken musste – die ausserhalb seiner Kontrolle lagen. Deshalb ist es schön, dass es heute so gut gelaufen ist», fügte der 49-Jährige an.

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20