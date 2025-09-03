Max Verstappen: «Man sah, das war eine andere Liga»

Formel-1-Champion Max Verstappen schaffte es im Heimrennen von Zandvoort an Lando Norris vorbei. Der Red Bull Racing-Star wusste, dass sein Gegner kontern würde. Warum er dennoch angriff, erklärte er hinterher.

Letztlich durfte sich Max Verstappen über den zweiten Platz freuen. Denn Lando Norris fiel mit rauchendem Heck aus – offenbar hatte die Antriebseinheit in seinem McLaren den Dienst verweigert. Nutzniesser war der Lokalmatador aus dem Red Bull Racing Team, der damit die Ziellinie als Zweiter hinter Sieger Oscar Piastri im zweiten McLaren kreuzte.

Schon zuvor hatte Verstappen ein paar Runden auf der zweiten Position liegend gedreht – denn er konnte an Norris vorbeiziehen. Grosse Hoffnungen, den Platz bis ins Ziel verteidigen zu können, machte er sich aber keine. Denn er wusste: Der Papaya-Renner des Briten ist derzeit das Mass aller Dinge.

Auf die Frage, wie zuversichtlich er war, vor Norris bleiben zu können, erklärte er gewohnt offen: «Überhaupt nicht. Dennoch wollte ich auf der Strecke etwas Spass haben. Als ich nach vorne kam, fuhr ich einfach mein Tempo. Das bedeutete natürlich, dass Lando irgendwann wieder nach vorne kommen würde. Man sah, das war eine andere Liga, in der er unterwegs war.»

«Es macht auch überhaupt keinen Sinn, wenn man sein eigenes Rennen zerstört, indem man sich wirklich hart verteidigt oder zwei, drei Runden für sein Leben kämpft. Leider ist das nicht zielführend», fügte der vierfache Weltmeister an.

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20