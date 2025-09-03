Max Verstappen: «Man sah, das war eine andere Liga»
Max Verstappen
Letztlich durfte sich Max Verstappen über den zweiten Platz freuen. Denn Lando Norris fiel mit rauchendem Heck aus – offenbar hatte die Antriebseinheit in seinem McLaren den Dienst verweigert. Nutzniesser war der Lokalmatador aus dem Red Bull Racing Team, der damit die Ziellinie als Zweiter hinter Sieger Oscar Piastri im zweiten McLaren kreuzte.
Schon zuvor hatte Verstappen ein paar Runden auf der zweiten Position liegend gedreht – denn er konnte an Norris vorbeiziehen. Grosse Hoffnungen, den Platz bis ins Ziel verteidigen zu können, machte er sich aber keine. Denn er wusste: Der Papaya-Renner des Briten ist derzeit das Mass aller Dinge.
Auf die Frage, wie zuversichtlich er war, vor Norris bleiben zu können, erklärte er gewohnt offen: «Überhaupt nicht. Dennoch wollte ich auf der Strecke etwas Spass haben. Als ich nach vorne kam, fuhr ich einfach mein Tempo. Das bedeutete natürlich, dass Lando irgendwann wieder nach vorne kommen würde. Man sah, das war eine andere Liga, in der er unterwegs war.»
«Es macht auch überhaupt keinen Sinn, wenn man sein eigenes Rennen zerstört, indem man sich wirklich hart verteidigt oder zwei, drei Runden für sein Leben kämpft. Leider ist das nicht zielführend», fügte der vierfache Weltmeister an.
Niederlande-GP, Zandvoort Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271
03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233
04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654
05. Alex Albon (T), Williams, +6,327
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709
09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597
10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063
11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063
13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565
16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029
17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629
18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *
Out
* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall
WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 309 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 205
04. Russell 184
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 64
09. Hülkenberg 37
10. Hadjar 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bearman 16
17. Sainz 16
18. Bortoleto 14
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 584 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 248
04. Red Bull Racing 214
05. Williams 80
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 60
08. Sauber 51
09. Haas 44
10. Alpine 20