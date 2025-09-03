Dr. Helmut Marko: «Isack Hadjar vielversprechend»

​Der Franzose Isack Hadjar hat seine Bewerbung eingereicht für 2026 und ein Cockpit bei Red Bull Racing neben Max Verstappen: P3 in Zandvoort. Das gibt auch von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko viel Lob.

Mit dem Glück des Tüchtigen hat Isack Hadjar beim Grossen Preis der Niederlande seinen ersten Formel-1-Podestplatz errungen: Rang 3 hinter Oscar Piastri und Max Verstappen.

Gewiss, das Pech von Lando Norris (Ausfall kurz vor Schluss) war das Glück des 20-jährigen Hadjar. Aber der Pariser hatte sich zuvor scheinbar mühelos auf P4 gehalten, unverdient kam der Podestbesuch also gewiss nicht.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko über den Traditions-GP von Zandvoort: «P2 für Max Verstappen und P3 für Isack Hadjar, das ist überraschend und natürlich ein wenig glücklich zustandegekommen, trotzdem war der Unterschied zu McLaren im Rennen eklatant. Wenn die wollten, sind sie uns eine Sekunde weggefahren. Das zeigt, dass wir doch noch sehr viel Arbeit haben.»

«Das Rennen von Isack war ganz toll, er ist unter sehr viel Druck fehlerfrei gefahren und in diesen jungen Jahren schon auf das Podium zu gelangen, ist wirklich vielversprechend.»



«Isack nimmt Rückschläge hin ohne irgendein Problem, beispielsweise ging in Training 3 die Batterie kaputt, im zweiten Training hat irgendein Sensor nicht funktioniert. Aber er steckt alles weg, er bleibt positiv, er sucht nie die Schuld beim Auto, sondern wenn etwas ist, dann sagt er – sorry, das war ich. Wir sehen da einen sehr ambitionierten, ehrlichen, schneller junger Mann.»



«Hadjar hatte einen Kampf mit Leclerc und einen mit Russell. Er blieb die ganze Zeit über ruhig. Er hat nichts falsch gemacht. Schon ein vierter Platz wäre eine fabelhafte Leistung gewesen.»



«Wir haben ihn ausgewählt, weil wir wussten, dass er etwas Besonderes hat. Ich nannte ihn anfangs den kleinen Prost. Die Leute haben das ein wenig belächelt, aber jetzt hat er geliefert.»



«Beeindruckend ist auch, dass er nach jeweils drei Runden auf einer neuen Strecke konkurrenzfähig ist. Am Freitag liess er sich von all den Motorproblemen nicht aus der Ruhe bringen, sondern sagte – ich weiss, wo ich schnell bin, und ich werde mich unter den ersten Fünf qualifizieren. Dann hat er seinen Wagen als Vierter in die zweite Startreihe gestellt.»



Und wie ist das nun mit dem Cockpit neben Max Verstappen bei Red Bull Racing 2026? Dr. Marko: «Das entscheiden wir später.»





Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall







WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20







