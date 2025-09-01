Villeneuve zu Leclerc/Antonelli: «Kimi überfordert?»

​Formel-1-Champion Jacques Villeneuve (54) lässt nach der Kollision von Kimi Antonelli und Charles Leclerc kein gutes Haar am 19-jährigen Italiener: «Das war Formel 4-Niveau. Ist Kimi überfordert?»

Kimi Antonelli marschierte nach dem Niederlande-GP schnurstracks Richtung Ferrari: Der Mercedes-Teenager (19) wollte sich beim Monegassen Charles Leclerc für jenen Stubser entschuldigen, der den Ferrari ins Aus schickte.

Antonelli erhielt für das Foul in Runde 53 eine Zehnsekunden-Strafe, und weil er obendrein beim Reifenwechsel in der Boxengasse zu schnell gewesen war, setzte es nochmals fünf Sekunden – damit war Rang 6 futsch für den Bologneser, stattdessen gibt es P16 und viel Kritik.

Zu den lautesten Kritikern gehört der Kanadier Jacques Villeneuve. Der heute 54-jährige Formel-1-Champion von 1996 lässt an der Darbietung von Antonelli kein gutes Haar.

Der elffache GP-Sieger schimpft: «Sorry, aber das war sehr schlecht; das war ein Manöver, das man vielleicht in der Formel 4 oder in der Formel 3 von einem Fahrer ohne Erfahrung erwarten würde, aber doch nicht in der Königsklasse.»



«Wer in der Formel 1 am Limit fährt, macht man schon mal Fehler. Aber das hier war anders. Das war einfach schlecht kalkuliert. Das hätte er nicht tun sollen.»



«Dann hat er sich total aufgeregt und wurde auch noch wegen Überschreitung der Geschwindigkeit in der Boxengasse bestraft. Da muss ich mich schon fragen: Ist die Formel 1 für ihn einfach zu viel?»



Gemäss Villeneuve darf das Alter von Kimi keine Ausrede sein: «Er ist jetzt in der Formel 1. Wie alt war Max Verstappen? Wie alt war Lewis Hamilton? Nein, das Alter ist gewiss keine gute Ausrede für diesen Patzer.»



«Schaut euch doch mal an, wie weit er vor der Kurve zurücklag. Er war zwei Wagenlängen zurück. Auf welchem Planeten hat er geglaubt, dass diese Linienwahl klappen würde? Jeder weiss, dass es in dieser Kurve nicht funktioniert, wenn man auf die Innenbahn fährt. Man muss schon auf gleicher Höhe mit dem anderen Piloten sein, wie Max, der aussen lag und es gerade so geschafft hat. Nein, das war einfach schlecht eingeschätzt von Antonelli. Und in der Formel 1 ist das nicht gut genug.»



Das Argument, Kimi arbeite halt am Limit, so wie das auch Verstappen als Teenager getan habe, lässt Villeneuve nicht gelten: «Gewiss, Max ist damals auch übers Limit hinausgefahren. Aber er war nicht vier Zehntel hinterher! Er war auf Tempo.»







Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20