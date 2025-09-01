Villeneuve zu Leclerc/Antonelli: «Kimi überfordert?»
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli marschierte nach dem Niederlande-GP schnurstracks Richtung Ferrari: Der Mercedes-Teenager (19) wollte sich beim Monegassen Charles Leclerc für jenen Stubser entschuldigen, der den Ferrari ins Aus schickte.
Antonelli erhielt für das Foul in Runde 53 eine Zehnsekunden-Strafe, und weil er obendrein beim Reifenwechsel in der Boxengasse zu schnell gewesen war, setzte es nochmals fünf Sekunden – damit war Rang 6 futsch für den Bologneser, stattdessen gibt es P16 und viel Kritik.
Zu den lautesten Kritikern gehört der Kanadier Jacques Villeneuve. Der heute 54-jährige Formel-1-Champion von 1996 lässt an der Darbietung von Antonelli kein gutes Haar.
Der elffache GP-Sieger schimpft: «Sorry, aber das war sehr schlecht; das war ein Manöver, das man vielleicht in der Formel 4 oder in der Formel 3 von einem Fahrer ohne Erfahrung erwarten würde, aber doch nicht in der Königsklasse.»
«Wer in der Formel 1 am Limit fährt, macht man schon mal Fehler. Aber das hier war anders. Das war einfach schlecht kalkuliert. Das hätte er nicht tun sollen.»
«Dann hat er sich total aufgeregt und wurde auch noch wegen Überschreitung der Geschwindigkeit in der Boxengasse bestraft. Da muss ich mich schon fragen: Ist die Formel 1 für ihn einfach zu viel?»
Gemäss Villeneuve darf das Alter von Kimi keine Ausrede sein: «Er ist jetzt in der Formel 1. Wie alt war Max Verstappen? Wie alt war Lewis Hamilton? Nein, das Alter ist gewiss keine gute Ausrede für diesen Patzer.»
«Schaut euch doch mal an, wie weit er vor der Kurve zurücklag. Er war zwei Wagenlängen zurück. Auf welchem Planeten hat er geglaubt, dass diese Linienwahl klappen würde? Jeder weiss, dass es in dieser Kurve nicht funktioniert, wenn man auf die Innenbahn fährt. Man muss schon auf gleicher Höhe mit dem anderen Piloten sein, wie Max, der aussen lag und es gerade so geschafft hat. Nein, das war einfach schlecht eingeschätzt von Antonelli. Und in der Formel 1 ist das nicht gut genug.»
Das Argument, Kimi arbeite halt am Limit, so wie das auch Verstappen als Teenager getan habe, lässt Villeneuve nicht gelten: «Gewiss, Max ist damals auch übers Limit hinausgefahren. Aber er war nicht vier Zehntel hinterher! Er war auf Tempo.»
Niederlande-GP, Zandvoort Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271
03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233
04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654
05. Alex Albon (T), Williams, +6,327
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709
09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597
10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063
11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063
13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565
16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029
17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629
18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *
Out
* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall
WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 309 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 205
04. Russell 184
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 64
09. Hülkenberg 37
10. Hadjar 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bearman 16
17. Sainz 16
18. Bortoleto 14
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 584 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 248
04. Red Bull Racing 214
05. Williams 80
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 60
08. Sauber 51
09. Haas 44
10. Alpine 20