George Russell: Das sagt er zum Crash mit Leclerc

Im Rennen von Zandvoort hatte George Russell ein unliebsames Treffen mit dem Ferrari von Charles Leclerc. Der Mercedes-Pilot, der sich mit dem vierten Platz begnügen musste, sprach hinterher über den Crash.

Nach dem Fallen der Zielflagge mussten George Russell und Charles Leclerc bei den Regelhütern vorsprechen. Denn der Mercedes-Routinier und der Ferrari-Star waren sich in der 32. Rennrunde in Kurve 13 zu nahe gekommen, als der Monegasse versuchte, am Briten vorbeizuziehen. Weil der Schaden am Mercedes einen deutlichen Performance-Verlust nach sich zog, wurde Russell ein paar Runden später gebeten, seinen Teamkollegen Kimi Antonelli vorbeizulassen, was er auch tat.

Die Untersuchung der Rennkommissare brachte keinem der beiden Streithähne eine Strafe, in der Urteilsbegründung betonten die Stewards, dass beide Seiten das unliebsame Treffen als normalen Rennzwischenfall werteten. Entsprechend verzichteten sie darauf, einzugreifen.

Russell, der sich am Funk sofort über Leclerc beschwert hatte, sagte nach dem Rennen: «Das war ein hartes Rennen für uns. Nach der Berührung mit Charles hatte ich erhebliche Schäden am Unterboden. In der Schikane überholen normalerweise nicht viele Fahrer, da die Ideallinie automatisch in Richtung Scheitelpunkt und ins Kiesbett führt.»

«Es war ein optimistischer Versuch, doch die Berührung bedeutete für mich das Aus im Kampf um das Podium. Danach verlor ich fast eine halbe Sekunde pro Runde. Daher ist der vierte Platz wahrscheinlich das Beste, was wir erreichen konnten», fügte der 27-Jährige seufzend an.

Lobende Worte gab es für Racing Bulls-Rookie Isack Hadjar, der als Dritter vor Russell ins Ziel kam und seinen ersten GP-Podestplatz feierte. Der Sternfahrer erklärte: «Wir haben an diesem Wochenende nicht die stärkste Performance gezeigt und ein Platz auf dem Treppchen wäre unwahrscheinlich gewesen. Isack ist ein grossartiges Rennen gefahren und hat sich diesen Podestplatz redlich verdient. Platz 4 entspricht nicht unseren Erwartungen, aber wir können zufrieden sein, dass wir in der Konstrukteurswertung Punkte auf Ferrari gutgemacht haben.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20