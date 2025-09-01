George Russell: Das sagt er zum Crash mit Leclerc
George Russell
Nach dem Fallen der Zielflagge mussten George Russell und Charles Leclerc bei den Regelhütern vorsprechen. Denn der Mercedes-Routinier und der Ferrari-Star waren sich in der 32. Rennrunde in Kurve 13 zu nahe gekommen, als der Monegasse versuchte, am Briten vorbeizuziehen. Weil der Schaden am Mercedes einen deutlichen Performance-Verlust nach sich zog, wurde Russell ein paar Runden später gebeten, seinen Teamkollegen Kimi Antonelli vorbeizulassen, was er auch tat.
Die Untersuchung der Rennkommissare brachte keinem der beiden Streithähne eine Strafe, in der Urteilsbegründung betonten die Stewards, dass beide Seiten das unliebsame Treffen als normalen Rennzwischenfall werteten. Entsprechend verzichteten sie darauf, einzugreifen.
Russell, der sich am Funk sofort über Leclerc beschwert hatte, sagte nach dem Rennen: «Das war ein hartes Rennen für uns. Nach der Berührung mit Charles hatte ich erhebliche Schäden am Unterboden. In der Schikane überholen normalerweise nicht viele Fahrer, da die Ideallinie automatisch in Richtung Scheitelpunkt und ins Kiesbett führt.»
«Es war ein optimistischer Versuch, doch die Berührung bedeutete für mich das Aus im Kampf um das Podium. Danach verlor ich fast eine halbe Sekunde pro Runde. Daher ist der vierte Platz wahrscheinlich das Beste, was wir erreichen konnten», fügte der 27-Jährige seufzend an.
Lobende Worte gab es für Racing Bulls-Rookie Isack Hadjar, der als Dritter vor Russell ins Ziel kam und seinen ersten GP-Podestplatz feierte. Der Sternfahrer erklärte: «Wir haben an diesem Wochenende nicht die stärkste Performance gezeigt und ein Platz auf dem Treppchen wäre unwahrscheinlich gewesen. Isack ist ein grossartiges Rennen gefahren und hat sich diesen Podestplatz redlich verdient. Platz 4 entspricht nicht unseren Erwartungen, aber wir können zufrieden sein, dass wir in der Konstrukteurswertung Punkte auf Ferrari gutgemacht haben.»
Niederlande-GP, Zandvoort Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271
03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233
04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654
05. Alex Albon (T), Williams, +6,327
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709
09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597
10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063
11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063
13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565
16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029
17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629
18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *
Out
* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall
WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 309 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 205
04. Russell 184
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 64
09. Hülkenberg 37
10. Hadjar 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bearman 16
17. Sainz 16
18. Bortoleto 14
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 584 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 248
04. Red Bull Racing 214
05. Williams 80
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 60
08. Sauber 51
09. Haas 44
10. Alpine 20