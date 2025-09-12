Schlechter Start: Grosser Druck für Kimi Antonelli

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli musste sich nach seinem zweiten Heimspiel in diesem Jahr in Monza viel Kritik anhören. Der stellvertretende Mercedes-Technikchef Simone Resta verteidigt den jungen Italiener.

Kimi Antonelli hatte sich in Monza von Startplatz 6 ein starkes Ergebnis erhofft. Der 19-jährige Formel-1-Neuling aus Bologna schaffte es als Neunter in die Punkte. Doch zufrieden war der Teenager nicht. Die Probleme begannen schon beim Start – nach dem Löschen der Startampel kämpfte Antonelli mit durchdrehenden Rädern und fiel dadurch auf Position 10 zurück.

Der Mercedes-Hoffnungsträger erklärte nach dem Rennen kleinlaut: «Ich ging mit der Kupplung etwas zu tief und dadurch drehten die Räder durch. Deshalb habe ich dann viele Positionen eingebüsst.» Auch der stellvertretende Technikchef Simone Resta bestätigt in seiner GP-Analyse: «Im Grunde schaffte es Kimi nach einer ganzen Reihe von starken Starts nicht, die Kupplung richtig zu positionieren.»

«Das führte dazu, dass die Räder in der ersten Phase des Starts stark durchdrehten. In der ersten Kurve fand er sich deshalb auf der zehnten Position wieder», fährt Antonellis Landsmann fort. Gleichzeitig betont der Ingenieur aber auch: Der Start ist eine sehr knifflige Angelegenheit.

«Das ist eine sehr schwierige Phase», mahnt der 54-Jährige. «Natürlich ist da viel Druck, der auf den Fahrern lastet. Man muss gleichzeitig die Reifen auf die richtige Temperatur bringen und die Kupplung präzise bedienen. Es ist sehr wichtig, dass man schnell reagiert, um möglichst gut wegzukommen. Es ist also eine sehr komplexe Angelegenheit. Der Druck ist enorm. Und man muss alles richtig hinbekommen», schildert der Italiener.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20