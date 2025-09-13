Lewis Hamilton auf Podest? Was Fred Vasseur erwartet
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist überzeugt: Lewis Hamilton kann einen Podestplatz einfahren
Das Ferrari-Heimspiel im Königlichen Park von Monza begann für Lewis Hamilton bereits vor dem Start des Rennwochenendes. In Mailand wurde der Neuzugang bei den Roten zusammen mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc und Fred Vasseur von den leidenschaftlichen Tifosi gefeiert – und die Unterstützung der Fans blieb nicht ohne Wirkung, ist der Teamchef überzeugt.
Der Franzose erklärte nach dem Rennen auf die Frage, ob die ganze Monza-Woche den Rekord-GP-Sieger zusätzlichen Schwung verschafft habe: «Ehrlich gesagt glaube ich, dass es schon in Zandvoort angefangen hat – auch wenn seine Ergebnisse nicht positiv ausgefallen sind. Aber letztlich war sein Tempo im Vergleich zu Charles von Anfang an besser, und entsprechend auch seine Stimmung.»
«Ich glaube, dass die Energie, die er von den Tifosi am Mittwoch und Donnerstag in Mailand erhalten hat, etwas ganz Besonderes für ihn ist. Ich weiss nicht, was er erwartet hat, aber es war Mega und ich denke, das hat ihn zusätzlich angetrieben. Natürlich war da die Strafe, und wir wussten von Anfang an, dass es nicht einfach werden würde, aber er konnte sich zurückkämpfen und sein Tempo war vom ersten Training bis zum Rennen erkennbar», fügte der Ingenieur an.
Deshalb zweifelt Vasseur auch nicht daran, dass Hamilton in der Lage ist, einen Podestplatz zu erzielen. «Er konnte in Zandvoort gegen George Russell kämpfen und hier in Monza konnte er sich von der zehnten Position bis zum Heck von Russell vorkämpfen. Russell war einige Male auf dem Podest, deshalb ja, ich denke, wir können von ihm erwarten, dass er es auch aufs Podest schafft.»
Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624
05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881
06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449
07. Alex Albon (T), Williams, +50,537
08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484
09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min
11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288
13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde
16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde
Out
Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik
WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 324 Punkte
02. Norris 293
03. Verstappen 230
04. Russell 194
05. Leclerc 163
06. Hamilton 117
07. Albon 70
08. Antonelli 66
09. Hadjar 38
10. Hülkenberg 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bortoleto 18
17. Bearman 16
18. Sainz 16
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 617 Punkte
02. Ferrari 280
03. Mercedes 260
04. Red Bull Racing 239
05. Williams 86
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 61
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20