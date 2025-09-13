Lewis Hamilton auf Podest? Was Fred Vasseur erwartet

Lewis Hamilton schaffte es in Monza trotz einer Startplatz-Strafe auf den sechsten Platz. Teamchef Fred Vasseur äusserte sich zur Frage, ob der siebenfache Champion in der Lage ist, einen Podestplatz zu erobern.

Das Ferrari-Heimspiel im Königlichen Park von Monza begann für Lewis Hamilton bereits vor dem Start des Rennwochenendes. In Mailand wurde der Neuzugang bei den Roten zusammen mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc und Fred Vasseur von den leidenschaftlichen Tifosi gefeiert – und die Unterstützung der Fans blieb nicht ohne Wirkung, ist der Teamchef überzeugt.

Der Franzose erklärte nach dem Rennen auf die Frage, ob die ganze Monza-Woche den Rekord-GP-Sieger zusätzlichen Schwung verschafft habe: «Ehrlich gesagt glaube ich, dass es schon in Zandvoort angefangen hat – auch wenn seine Ergebnisse nicht positiv ausgefallen sind. Aber letztlich war sein Tempo im Vergleich zu Charles von Anfang an besser, und entsprechend auch seine Stimmung.»

«Ich glaube, dass die Energie, die er von den Tifosi am Mittwoch und Donnerstag in Mailand erhalten hat, etwas ganz Besonderes für ihn ist. Ich weiss nicht, was er erwartet hat, aber es war Mega und ich denke, das hat ihn zusätzlich angetrieben. Natürlich war da die Strafe, und wir wussten von Anfang an, dass es nicht einfach werden würde, aber er konnte sich zurückkämpfen und sein Tempo war vom ersten Training bis zum Rennen erkennbar», fügte der Ingenieur an.

Deshalb zweifelt Vasseur auch nicht daran, dass Hamilton in der Lage ist, einen Podestplatz zu erzielen. «Er konnte in Zandvoort gegen George Russell kämpfen und hier in Monza konnte er sich von der zehnten Position bis zum Heck von Russell vorkämpfen. Russell war einige Male auf dem Podest, deshalb ja, ich denke, wir können von ihm erwarten, dass er es auch aufs Podest schafft.»



Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20