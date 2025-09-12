Lewis Hamilton: Seine Meinung zum Cadillac-Duo

Mit dem Formel-1-Einstieg von Cadillac wächst das Feld der Konkurrenten für die aktuellen GP-Stars. Für die US-Truppe werden zwei bekannte Gesichter in die Startaufstellung zurückkehren. Das sagt Lewis Hamilton dazu.

Lange liessen sich die Verantwortlichen des Formel-1-Projekts von Cadillac nicht in die Karten schauen, was die Fahrerwahl angeht. Entsprechend viel wurde darüber spekuliert und entsprechend viele Fahrer machten sich Hoffnungen auf ein Cockpit. Weil zunächst von einer Mischung aus Alt und Jung die Rede war, wurde die Liste der Kandidaten immer länger.

Letztlich entschied man sich aber, auf Erfahrung zu setzen. Mit Valtteri Bottas und Sergio Pérez wurden zwei Fahrer verpflichtet, die in Top-Teams waren und mehrere Grands Prix für sich entschieden haben. Beide verabschiedeten sich im vergangenen Jahr aus der Startaufstellung.

Die Rückkehr des Finnen und des Mexikaners wird von vielen im Fahrerlager begrüsst. Auch Lewis Hamilton äusserte sich positiv, als er darauf angesprochen wurde. Über seinen früheren Teamkollegen Bottas sagte der siebenfache Champion: «Sein Talent muss ich nicht erwähnen, das hat er in seiner Karriere zu genüge unter Beweis gestellt.»

«Und sie bekommen einen der ehrlichsten und wahrscheinlich auch lustigsten Finnen, den ich mir vorstellen kann. Er ist einer der authentischsten Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und ich vermisse es, mit ihm zu arbeiten», fügte der Rekord-GP-Sieger an.

«Ich denke, sie haben die richtigen Jungs gewählt. Auch Sergio hat sehr viel Erfahrung. Und das Wissen, das Beide aus zwei grossartigen Top-Teams mitbringen, wird dem Team helfen, schneller Fortschritte zu machen», ist sich Hamilton sicher. Gerade für einen Neueinsteiger seien erfahrene Piloten wichtig, stellte der 40-jährige Brite klar.

