F1-WM-Leader Oscar Piastri: Massives Risiko in Monza

Formel-1-Titelanwärter Oscar Piastri kam im GP von Monza hinter Sieger Max Verstappen und Lando Norris ins Ziel. Der McLaren-Star erntete dennoch Lob von den Zuschauern – für ein Manöver in der ersten Runde.

Oscar Piastri ging mit einem Vorsprung von 34 WM-Zählern auf seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris ins Rennen von Monza. Als die Zielflagge gefallen war, betrug dieser nunmehr 31 Punkte. Denn der Australier kam zwar beim letzten Boxenstopp an seinem Stallgefährten vorbei, wurde dann aber von seinem Team angewiesen, die Position zurückzugeben.

Piastri brachte seine Verwunderung über die Anweisung am Funk zum Ausdruck, machte aber schnell Platz für den Briten, der die zweite Position hinter Sieger Max Verstappen nicht mehr hergab. Als Dritter durfte auch der Rennfahrer aus Melbourne mit aufs Treppchen, denn er hatte sich im Duell gegen Charles Leclerc durchgesetzt.

Der Zweikampf zwischen dem McLaren-Piloten und dem Ferrari-Star begann schon in der ersten Runde. Leclerc schaffte es in der ersten Schikane an Piastri vorbei, dieser konterte aber noch in der gleichen Runde, als Leclerc durch einen langsamen Norris aufgehalten wurde. Er griff in der ersten Lesmo-Kurve an und zog aussen vorbei.

Für diesen Angriff gab es viel Anerkennung von Jolyon Palmer. Der frühere GP-Pilot erklärte bei seiner «F1TV»-Analyse: «Ich kann mich nicht erinnern, irgendjemanden gesehen zu haben der in der ersten Lesmo auf der Aussenseite überholt. Das ist ein ziemlich unmögliches Manöver.»

«Hätten sich die beiden Autos berührt, dann wäre das Rennen für Piastri vorbei gewesen», ist sich der Brite sicher. «Er wäre links übers Gras in die Streckenbegrenzung geflogen. Es war ein Massives Risiko, dieses Überholmanöver zu wagen. Aber es war ein weiteres Wundermanöver von Piastri in der ersten Runde.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20