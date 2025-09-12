12. Formel-1-Team? Warnung von Stefano Domenicali
Formel-1-CEO Stefano Domenicali
Bald ist es soweit: Das Formel-1-Feld wird wachsen, denn mit Cadillac wird ein elfter Rennstall in der Königsklasse mitkämpfen. Damit werden zum ersten Mal seit 2016 mehr als 20 Autos in der Startaufstellung stehen – vorausgesetzt, dass keiner aus der Boxengasse losfahren wird.
Mit Audi kommt auch ein neuer Hersteller in den GP-Zirkus. Die Deutschen haben sich aber das Sauber-Team ausgesucht, um werksseitig in die Formel 1 einzusteigen. Diesen Weg sollten auch alle weiteren Interessenten für eine WM-Teilnahme gehen, wenn sie in den nächsten Jahren mitkämpfen wollen. Denn für ein zwölftes Team wird es so schnell keinen Platz geben, wie Formel-1-CEO Stefano Domenicali unlängst betont hat.
«Wir müssen vorsichtig sein», sagte der Italiener gemäss «Motorsport.com». Man werde nur Interessenten prüfen, die für die Formel 1 von grosser Bedeutung sein würden. «Wir haben meiner Meinung nach den Punkt erreicht, an dem wir keinen Spielraum mehr haben – logistisch sind wir am Limit angekommen», ergänzte er.
Das Interesse seitens Investoren und Fonds sei gross, weil der Wert eines Teams exponentiell wächst, erklärte der frühere Ferrari-Teamchef. Deshalb nehme auch das Interesse an Investitionen in die Formel 1 zu, fügte er an.
«Wir erleben das aus erster Hand, denn wir bekommen viele Anfragen, und das Gleiche gilt auch für die Teams. Aber gerade weil es gut läuft, müssen wir vorsichtig sein und den Wert dessen, was wir aufgebaut haben, auch schützen», mahnte Domenicali daraufhin.
