12. Formel-1-Team? Warnung von Stefano Domenicali

Das Formel-1-Feld wird im nächsten Jahr 22 Autos umfassen, denn mit Cadillac steigt ein elftes Team in die Königsklasse ein. Für ein 12. Team wird es aber so schnell keinen Platz geben, sagt F1-CEO Stefano Domenicali.

Bald ist es soweit: Das Formel-1-Feld wird wachsen, denn mit Cadillac wird ein elfter Rennstall in der Königsklasse mitkämpfen. Damit werden zum ersten Mal seit 2016 mehr als 20 Autos in der Startaufstellung stehen – vorausgesetzt, dass keiner aus der Boxengasse losfahren wird.

Mit Audi kommt auch ein neuer Hersteller in den GP-Zirkus. Die Deutschen haben sich aber das Sauber-Team ausgesucht, um werksseitig in die Formel 1 einzusteigen. Diesen Weg sollten auch alle weiteren Interessenten für eine WM-Teilnahme gehen, wenn sie in den nächsten Jahren mitkämpfen wollen. Denn für ein zwölftes Team wird es so schnell keinen Platz geben, wie Formel-1-CEO Stefano Domenicali unlängst betont hat.

«Wir müssen vorsichtig sein», sagte der Italiener gemäss «Motorsport.com». Man werde nur Interessenten prüfen, die für die Formel 1 von grosser Bedeutung sein würden. «Wir haben meiner Meinung nach den Punkt erreicht, an dem wir keinen Spielraum mehr haben – logistisch sind wir am Limit angekommen», ergänzte er.

Das Interesse seitens Investoren und Fonds sei gross, weil der Wert eines Teams exponentiell wächst, erklärte der frühere Ferrari-Teamchef. Deshalb nehme auch das Interesse an Investitionen in die Formel 1 zu, fügte er an.

«Wir erleben das aus erster Hand, denn wir bekommen viele Anfragen, und das Gleiche gilt auch für die Teams. Aber gerade weil es gut läuft, müssen wir vorsichtig sein und den Wert dessen, was wir aufgebaut haben, auch schützen», mahnte Domenicali daraufhin.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20