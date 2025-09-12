Monza-Sieg: «Rockstar» Verstappen begeistert Steiner

Formel-1-Champion Max Verstappen stellte auf dem Highspeed-Kurs von Monza wieder einmal seine Klasse unter Beweis. Dafür erntete der Red Bull Racing-Star viel Lob – auch von Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner.

Günther Steiner hat eine neue Aufgabe gefunden. Der frühere Teamchef des Formel-1-Teams von Gene Haas wird im nächsten Jahr als CEO das Zepter im MotoGP-Team von Tech3 übernehmen. Damit wechselt er von der Vierrad- in die Zweirad-Königsklasse. Das Geschehen in der Formel 1 verfolgt er aber weiterhin aufmerksam mit.

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com betonte der Südtiroler: Seine neue Arbeit in der MotoGP bedeutet nicht zwangsläufig das Ende seiner Experten-Tätigkeit in der Formel 1. Gut möglich, dass er auch im nächsten Jahr das Geschehen für deutsche TV-Sender und in anderen Medien einordnen wird. Vorerst gibt er seine Meinung als Szene-Kenner auf jeden Fall weiterhin zum Besten.

Bei seinem jüngsten Auftritt im «The Red Flags»-Podcast schwärmt er etwa von Max Verstappens Auftritt im Königlichen Park von Monza. Der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team sicherte sich die Pole und im Rennen dann auch den Sieg. Für Steiner ist er deshalb der «Rockstar» des Rennwochenendes.

«Das ist ziemlich einfach, es ist Supermax», lautet die Antwort des 60-Jährigen, der die Fähigkeit des 66-fachen GP-Siegers lobt, mit wenig Abtrieb zurechtzukommen. «Die anderen können das vielleicht nicht», vermutet der ehemalige Formel-1-Teamchef.

Den Vorsprung, den Verstappen im Rennen aufbauen konnte – er kam mit knapp 19 Sekunden vor seinem ersten Verfolger Lando Norris ins Ziel – bezeichnet Steiner als schockierend. «Wie er überholt hat, das war wie in den guten, alten Tagen. Max ist zurück. Und kannst du dir vorstellen, was er in einem McLaren anstellen würde?»

«Er ist eine Klasse für sich. Manchmal gibt es eben solche Supertalente», schwärmt Steiner weiter. «Ich würde sagen, jedes Jahrzehnt hat seinen Champion. Und das ist Verstappens Jahrzehnt, daran besteht kein Zweifel. Vor ihm war es Lewis, und davor war es Michael. Aber er verkörpert den Geist der Formel 1.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20