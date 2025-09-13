Sieg in Monza: Red Bull Racing wieder auf Erfolgskurs

In Monza konnte Red Bull Racing zum ersten Mal seit dem Teamchef-Wechsel wieder einen GP-Sieg feiern. Das Team von Max Verstappen ist wieder auf dem richtigen Weg, ist sich Gerhard Berger sicher.

Nach der Rekord-Saison 2023 waren sich viele Gegner und GP-Experten sicher: Das Red Bull Racing Team und Max Verstappen werden bis zur nächsten grossen Regeländerung, die 2026 umgesetzt wird, dominieren. Doch in diesem Jahr tut sich die Mannschaft aus Milton Keynes schwer, nach 16 WM-Runden belegt sie den vierten Platz in der Team-Wertung, während McLaren an der Spitze davoneilt.

Innerhalb des Red Bull Racing Teams gab es einige Abgänge, so haben etwa Star-Designer Adrian Newey (jetzt bei Aston Martin) und der langjährige Sportchef Jonathan Wheatley (nun bei Sauber als Teamchef tätig) neue Herausforderungen gesucht. Zuletzt musste Teamchef Christian Horner seinen Posten räumen. Seine Rolle hat Laurent Mekies übernommen, der zuvor als Teamchef des Red Bull Racing-Schwesternteams Visa CashApp Racing Bulls tätig war.

Der Franzose durfte in Monza seinen ersten GP-Sieg mit Max Verstappen feiern. Für den vierfachen Champion war es der dritte GP-Triumph in diesem Jahr. Auch deshalb betonte GP-Veteran Gerhard Berger in der Spezialausgabe der ServusTV-Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7»: «Wir wissen alle, dass Laurent Mekies etwas kann und dass es eine gute Besetzung ist.»

«Gerade nach diesem Wochenende hat man gesehen, dass es keine grosse Delle gibt, sondern dass es wieder stabilisiert ist und man wieder auf dem richtigen Weg ist», ist sich der Tiroler sicher. «Red Bull Racing darf man nicht abschreiben, die sind wieder auf dem richtigen Weg. Es wird wieder gelacht in dem Team. Das war nämlich die Stärke von Red Bull Racing, denn sie waren immer ein sehr lockeres Team: erfolgreich, Performance, hart in der Arbeit. Das ist einmal verloren gegangen und jetzt hat man das Gefühl, dass sie wieder Freude haben.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20