Lando Norris: «Das sollte Herta nicht tun müssen»

IndyCar-Pilot Colton Herta wird 2026 als Cadillac-Reservist in die Formel 1 wechseln. Parallel tritt er in der Formel 2 an, um die Superlizenz zu erwerben. Lando Norris findet es falsch, dass der Amerikaner das tun muss.

Colton Herta ist seinem Formel-1-Traum einen Schritt näher gekommen. Der Amerikaner, der sich in der IndyCar-Serie bereits etabliert und in der US-Meisterschaft auch schon Rennen gewonnen hat, wird als dritter Fahrer des Cadillac-Teams in die Königsklasse kommen.

Parallel tritt der 25-Jährige aus Kalifornien in der Formel-2-Serie an. Da will er die nötigen Punkte sammeln, um die Superlizenz zu erwerben, die zum Start in der Königsklasse nötig ist. Formel-1-Erfahrung konnte er bereits mit McLaren als Entwicklungsfahrer sammeln. 2022 testete er im 2021er-Modell des Rennstalls aus Woking.

Formel-1-Star Lando Norris kritisiert die Tatsache, dass Herta in die Nachwuchsserie muss, um sein Superlizenz-Punktekonto aufzustocken. Er verweist auf die fahrerischen Qualitäten seines Carlin Teamkollegen von 2015 in der britischen «MSA Formula».

«Ich denke, er wird wohl in der Lage sein, ein Formel-1-Auto auf sehr hohem Niveau zu bewegen. Er ist wahrscheinlich besser als die meisten Nachwuchspiloten, die in der Formel 3 oder der Formel 2 unterwegs sind, deshalb denke ich nicht, dass er es nötig hat, in der Formel 2 zu fahren. Wenn ich der Chef wäre, dann müsste er das nicht», stellt der aktuelle WM-Zweite im Gespräch mit «IndyStar» klar.

Und Norris betont auch: «Die IndyCar ist eine der härtesten Meisterschaften der Welt. Ich finde, das Auto ist unglaublich schwer zu fahren und ich habe das selbst schon getan. Man sieht, wie hoch das Niveau der Fahrer dort ist. Ich weiss nicht, wie viele Superlizenz-Punkte es für die IndyCar gibt, aber ich würde sie über der Formel 2 einordnen.»



Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20