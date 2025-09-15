Lando Norris: «Das sollte Herta nicht tun müssen»
Lando Norris übt deutliche Kritik am Superlizenz-Punktesystem
Colton Herta ist seinem Formel-1-Traum einen Schritt näher gekommen. Der Amerikaner, der sich in der IndyCar-Serie bereits etabliert und in der US-Meisterschaft auch schon Rennen gewonnen hat, wird als dritter Fahrer des Cadillac-Teams in die Königsklasse kommen.
Parallel tritt der 25-Jährige aus Kalifornien in der Formel-2-Serie an. Da will er die nötigen Punkte sammeln, um die Superlizenz zu erwerben, die zum Start in der Königsklasse nötig ist. Formel-1-Erfahrung konnte er bereits mit McLaren als Entwicklungsfahrer sammeln. 2022 testete er im 2021er-Modell des Rennstalls aus Woking.
Formel-1-Star Lando Norris kritisiert die Tatsache, dass Herta in die Nachwuchsserie muss, um sein Superlizenz-Punktekonto aufzustocken. Er verweist auf die fahrerischen Qualitäten seines Carlin Teamkollegen von 2015 in der britischen «MSA Formula».
«Ich denke, er wird wohl in der Lage sein, ein Formel-1-Auto auf sehr hohem Niveau zu bewegen. Er ist wahrscheinlich besser als die meisten Nachwuchspiloten, die in der Formel 3 oder der Formel 2 unterwegs sind, deshalb denke ich nicht, dass er es nötig hat, in der Formel 2 zu fahren. Wenn ich der Chef wäre, dann müsste er das nicht», stellt der aktuelle WM-Zweite im Gespräch mit «IndyStar» klar.
Und Norris betont auch: «Die IndyCar ist eine der härtesten Meisterschaften der Welt. Ich finde, das Auto ist unglaublich schwer zu fahren und ich habe das selbst schon getan. Man sieht, wie hoch das Niveau der Fahrer dort ist. Ich weiss nicht, wie viele Superlizenz-Punkte es für die IndyCar gibt, aber ich würde sie über der Formel 2 einordnen.»
