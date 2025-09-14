Berger über Verstappen: «Wahrscheinlich der Beste»
Max Verstappen begeisterte mit seinem Sieg in Monza nicht nur die Fans, sondern auch die Experten
Es war eine illustre Runde, die sich zum Ende der Sommerpause im Rahmen der Spezialausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» im Stanglwirt in Going in Tirol traf. Es trafen sich Hans-Joachim Stuck, Mathias Lauda, Franz Tost und Gerhard Berger, um über die Königsklasse und das jüngste Formel-1-Kräftemessen in Monza zu sprechen.
Dieses hatte Titelverteidiger Max Verstappen für sich entschieden. Der vierfache Champion aus dem Red Bull Racing Team hatte den Grundstein für seinen 66. GP-Triumph am Vortag mit der Eroberung der Pole-Position gelegt. Im Rennen kürzte er nach dem Start in der ersten Schikane ab, und gab daraufhin auf Rat seines Teams die Position an seinen ersten Verfolger Lando Norris ab.
Später holte sich der aktuelle WM-Dritte die Führungsposition zurück und am Ende kam er mit 19 Sekunden Vorsprung auf Norris ins Ziel. Der Auftritt wurde von vielen Beobachtern als Comeback nach einer schwierigen Phase in der WM gefeiert. Auch von den Experten im Stanglwirt erntete Verstappen viel Lob.
Der frühere Formel-1-Teamchef Franz Tost schwärmte etwa: «In Monza hat Max ein super Rennen gezeigt. Er ist momentan in einer sensationellen Form. Vor allem ist er gedanklich gefasst, weil was er nach dem Start in der Schikane gezeigt hat – er hat abgekürzt, hat aber sofort gemerkt, dass das vielleicht nicht gut endet. Vor einigen Jahren hätte es vielleicht eine Kollision gegeben oder er hätte sich geweigert, die Position zurückzugeben.»
Nette Worte gab es auch von Gerhard Berger. «Wir sagen nach jedem Wochenende, dass es der beste Max Verstappen war, den wir gesehen haben. Der Kerl ist einfach unglaublich. Der holt die Kohlen aus dem Feuer», erklärte der frühere GP-Star, und ging noch einen Schritt weiter. Über Verstappen sagte er: «Er ist einfach ein toller Fahrer und wahrscheinlich der Beste, den es je gegeben hat.»
