Berger über Verstappen: «Wahrscheinlich der Beste»

In einer Sonderausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» sprachen verschiedene Motorsport-Legenden über die Formel 1 und den jüngsten Sieg von Red Bull Racing-Star Max Verstappen in Monza.

Es war eine illustre Runde, die sich zum Ende der Sommerpause im Rahmen der Spezialausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» im Stanglwirt in Going in Tirol traf. Es trafen sich Hans-Joachim Stuck, Mathias Lauda, Franz Tost und Gerhard Berger, um über die Königsklasse und das jüngste Formel-1-Kräftemessen in Monza zu sprechen.

Dieses hatte Titelverteidiger Max Verstappen für sich entschieden. Der vierfache Champion aus dem Red Bull Racing Team hatte den Grundstein für seinen 66. GP-Triumph am Vortag mit der Eroberung der Pole-Position gelegt. Im Rennen kürzte er nach dem Start in der ersten Schikane ab, und gab daraufhin auf Rat seines Teams die Position an seinen ersten Verfolger Lando Norris ab.

Später holte sich der aktuelle WM-Dritte die Führungsposition zurück und am Ende kam er mit 19 Sekunden Vorsprung auf Norris ins Ziel. Der Auftritt wurde von vielen Beobachtern als Comeback nach einer schwierigen Phase in der WM gefeiert. Auch von den Experten im Stanglwirt erntete Verstappen viel Lob.

Der frühere Formel-1-Teamchef Franz Tost schwärmte etwa: «In Monza hat Max ein super Rennen gezeigt. Er ist momentan in einer sensationellen Form. Vor allem ist er gedanklich gefasst, weil was er nach dem Start in der Schikane gezeigt hat – er hat abgekürzt, hat aber sofort gemerkt, dass das vielleicht nicht gut endet. Vor einigen Jahren hätte es vielleicht eine Kollision gegeben oder er hätte sich geweigert, die Position zurückzugeben.»

Nette Worte gab es auch von Gerhard Berger. «Wir sagen nach jedem Wochenende, dass es der beste Max Verstappen war, den wir gesehen haben. Der Kerl ist einfach unglaublich. Der holt die Kohlen aus dem Feuer», erklärte der frühere GP-Star, und ging noch einen Schritt weiter. Über Verstappen sagte er: «Er ist einfach ein toller Fahrer und wahrscheinlich der Beste, den es je gegeben hat.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20