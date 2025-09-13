Erfolgreicher Protest: Sainz-Strafpunkte gestrichen

In Zandvoort wurde Carlos Sainz für eine Kollision bestraft. Sein Williams-Team protestierte dagegen – mit Erfolg. Die Zeitstrafe lässt sich nicht mehr rückgängig machen, die Strafpunkte werden hingegen gestrichen.

Der Zwischenfall ereignete sich in der Tarzan-Kurve des Zandvoort-Rundkurses. Carlos Sainz und Liam Lawson kamen sich zu nahe – und die Regelhüter brummten dem Spanier eine 10-sec-Zeitstrafe sowie zwei Strafpunkte dafür auf. Sainz verstand die Welt nicht mehr, sass die Zeitstrafe aber noch im Rennen ab.

Am Ende kam er hinter direkt Lawson ins Ziel und ging – wie der Neuseeländer auch – leer aus. Danach fand er klare Worte für die Entscheidung der Stewards. Sein Williams-Team legte Protest ein und erwirkte damit eine Anhörung, bei der es neue Video-Beweise vorlegte. Dabei stellten die Teamverantwortlichen klar, dass sie keine Strafe gegen Lawson bewirken, sondern lediglich beweisen wollten, dass es sich um einen normalen Rennzwischenfall gehandelt hatte.

Die Regelhüter Nish Shetty, Pedro Lamy, Matthew Selley und Natalie Corsmit sahen sich die Aufnahmen an und hörten sowohl die Argumente beider Fahrer und Teamvertreter an. Danach kamen sie zum Schluss, die Entscheidung aufzuheben. In der Urteilsbegründung wurde festgehalten, dass die Rennkommissare überzeugt sind, dass die Kollision durch einen kurzzeitigen Kontrollverlust von Lawson verursacht wurde.

Gleichzeitig wird betont, dass nach deren Einschätzung keiner der Fahrer allein oder überwiegend für die Kollision verantwortlich gemacht werden kann. Sainz habe zum Vorfall beigetragen, indem er das Risiko eingegangen war, dicht am Auto von Lawson zu fahren, obwohl er dort keinen Platz hatte und die reale Möglichkeit bestand, dass er ohne die Kollision am Ausgang der Kurve von der Strecke abgekommen wäre oder es dort gekracht hätte – und dafür wäre Sainz dann wohl überwiegend, wenn nicht vollständig verantwortlich gewesen.

Da die Zeitstrafe während des Rennens verbüsst worden war und die Stewards nicht befugt sind, die Wertung des Rennens zu korrigieren, bleibt es beim Rennergebnis. Die beiden Strafpunkte, die dem Fahrer aufgebrummt wurden, werden allerdings wieder gestrichen.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20