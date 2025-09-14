Bottas und Pérez: Nicht nur Erfahrung zählt

Cadillac wird im nächsten Jahr mit zwei bekannten Fahrern in die Königsklasse einsteigen. Valtteri Bottas und Sergio Pérez überzeugten nicht nur durch ihre Erfahrung, wie Teamchef Graeme Lowdon betont.

Formel-1-Neueinsteiger Cadillac wird das Feld der Königsklasse im nächsten Jahr erweitern, als elftes Team wird es mit den etablierten GP-Rennställen in der WM antreten. Für den Kampf gegen die Routiniers haben sich die Amerikaner die Dienste zweier bekannter Fahrer gesichert: Valtteri Bottas und Sergio «Checo» Pérez werden ihr Formel-1-Comeback geben.

Damit ist klar: Die Teamführung um CEO Dan Towriss und Teamchef Graeme Lowdon setzt auf Erfahrung – aber das war nicht der einzige Faktor bei der Fahrer-Wahl, wie Letzterer im Gespräch mit «Formula1.com» erklärt. «Natürlich ist allen klar, dass wir mit Valtteri und Checo auf Erfahrung gesetzt haben. Doch da war auch diese Begeisterung, als wir es den Fahrern jeweils sagten – das ist genau das, wonach ich suche.»

«Ihr Enthusiasmus ist wichtig, denn wenn du begeisterte Fahrer hast, dann hilft das, die ganze Mannschaft zusammenzuschweissen. Wir sind gerade dabei, ein Team aufzubauen, und bei einem Team geht es immer um Menschen und darum, diese zusammenzubringen», weiss der frühere Sportchef des ehemaligen GP-Rennstalls Marussia/Manor.

Bedenken, dass die beiden Routiniers Probleme haben werden, hat er keine, auch wenn Pérez im Gegensatz zu Mercedes-Testfahrer Bottas dem Formel-1-Fahrerlager seit seinem Abgang 2024 fern geblieben ist. «Ich glaube nicht, dass er das Fahren verlernt hat», sagt Lowdon über den Mexikaner. «Er fährt schon wieder im Kart und bald werden wir ihn auch in den Simulator setzen. Wir werden auch einige Tests in echten Autos durchführen. Ich habe also keine Zweifel, dass er rechtzeitig wieder auf dem neuesten Stand sein wird.»

Hilfreich ist dabei auch die ungewöhnlich hohe Anzahl an Vorsaison-Testfahrten, die den neuen Regeln geschuldet sind. «Wir werden dreimal so viele Tests haben, was ebenfalls dazu beitragen wird, dass sie wieder auf dem neuesten Stand sind», ist sich Lowdon sicher.



