Nico Rosberg: Glücklich über McLaren-Stallorder

Ex-Formel-1-Pilot Nico Rosberg weiss, wie schwierig es ist, ein teaminternes WM-Duell auszutragen. Der Champion von 2016 äusserte sich nach dem Rennen in Monza positiv zur umstrittenen McLaren-Stallorder.

Die Aufregung war gross, als das McLaren-Team Oscar Piastri in Monza anwies, seinen Teamkollegen Lando Norris vorbeizulassen und ihm damit die zweite Position hinter Leader Max Verstappen zu überlassen. Denn der Brite hatte zuvor einen langsamen Boxenstopp eingelegt – nachdem sein Teamkollege von einem früheren Stopp und einem besonders fixen Reifenwechsel profitiert hatte. Er kam dadurch an Norris vorbei.

Piastri tat, wie ihm befohlen wurde, und machte Platz, in den wenigen Runden bis zum Fallen der Zielflagge kam er nicht wieder am zweiten Papaya-Renner vorbei. Dadurch konnte Norris seinen WM-Rückstand auf den Australier von 34 auf 31 Punkte verkürzen.

Sehr zur Freude von Nico Rosberg, der das Geschehen in der Königsklasse nach seinem Titelgewinn und seinem anschliessenden Formel-1-Abschied Ende 2016 als TV-Experte aufmerksam mitverfolgt. Im Podcast «The F1 Show» von «Sky Sports F1» erklärte der Deutsche: «Vielen Leuten wird das nicht passen, und für viele Andere macht der Platztausch Sinn.»

«Ich war glücklich, dass sie es getan haben, denn aus meiner Sicht will ich einfach bis zum letzten Rennen eine super-aufregende Formel-1-Saison erleben. Deshalb war ich froh, dass Lando in diesem Fall die Gelegenheit hatte, die wohlverdienten Punkte zu holen, schliesslich hat er in Monza auch einen besseren Job als Oscar gemacht», ist der 40-Jährige überzeugt. «Deshalb denke ich, dass es gut war, dass sie den Platz getauscht haben. Aber es gibt da kein Richtig oder Falsch.»



Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20