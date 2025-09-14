Rekord-Wochenende in Monza: Das sind die Gründe

Beim Formel-1-Qualifying in Monza wurde von Red Bull Racing-Star Max Verstappen die schnellste Durchschnittsgeschwindigkeit in der Geschichte der Königsklasse aufgestellt. Auch im Rennen fiel ein Zeit-Rekord.

Als Max Verstappen in Monza die Pole eroberte, war er im Schnitt mit 264,681 km/h unterwegs. Damit stellte er einen neuen Rekord für die Durchschnittsgeschwindigkeit in der 75-jährigen Geschichte der Vierrad-Königsklasse auf. Zum Vergleich: Der alte Rekord lag bei 264,362 km/h, aufgestellt hatte ihn Lewis Hamilton 2020 im Mercedes, auch auf dem Highspeed-Kurs im Königlichen Park.

Auch im Rennen stellte der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team eine Bestmarke auf: Er legte die 306,720 km in einer Stunde 13 Minuten und 24,325 Sekunden zurück – und schaffte dies dank einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 250,706 km/h – das hatte vor ihm noch keiner geschafft. Zuvor gab es natürlich auch kürzere Rennen, doch diese wurden alle durch einen Abbruch verkürzt, und deshalb war die Durchschnittsgeschwindigkeit in jenen WM-Läufen höher.

Die Gründe für den Rekord zählt Martin Brundle in seiner Analyse für «Skysports.com» auf. Darin erklärt der frühere GP-Pilot: «Das Qualifying in Monza brachte das schnellste Durchschnittstempo in der Geschichte der Formel 1 hervor, und zum zweiten Mal in 54 Jahren wurden wir Zeugen eines neuen Rennrekords, der ganze 55 Sekunden schneller war als die bisherige Monza-Bestzeit.»

«Ein solches Tempo hängt natürlich davon ab, dass es keine Safety-Cars oder roten Flaggen gibt und die Strecke trocken ist. Ausserdem wurden im Laufe der Jahrzehnte Schikanen eingeführt, um die Höchstgeschwindigkeiten aus Sicherheitsgründen für die Fans, die Streckenarbeiter und die Fahrer zu begrenzen», weiss der Brite.

«Aus denselben Gründen wurden die Autos oft in Bezug auf Leistung und Grip verlangsamt, doch dank des unaufhaltsamen technischen Fortschritts in der Formel 1 sind wir heute schneller denn je», fügt Brundle an, und betont, warum das Rennen in Monza auch mit Blick auf 2026 wichtig ist.

«Monza hat uns auch daran erinnert, dass es bei grossartigen Rennen nicht nur um Rundenzeiten geht, woran wir uns 2026 wahrscheinlich wieder erinnern müssen. Die Caterham-Rennen auf einer nationalen Rennstrecke oder das Rennen mit Original-Minis beim Goodwood Revival beweisen, dass es auch mit einem Bruchteil der Formel-1-Geschwindigkeit spannende Rennen gibt», mahnt der Brite, und ergänzt: «MotoGP-Maschinen und Superbikes sind auf direkt vergleichbaren Rennstrecken mehr als eine halbe Minute pro Runde langsamer als die Formel 1, aber sie sind ebenso faszinierend.»



Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20